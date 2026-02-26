«Нет пути в Китай»: «Человека-Паука 4» точно лишат популярного «героя» из-за зрителей Поднебесной

Появление в 3-й части привело к тому, что фильм попал на полку.

Третья часть паучьей саги с Томом Холландом собрала в мировом прокате 1,9 миллиарда долларов. Цифра красивая, но могла быть ещё красивее — с китайским прокатом фильм легко перешагнул бы заветные два миллиарда и обогнал «Войну бесконечности». Однако Китай, второй по величине кинорынок планеты, «Нет пути домой» так и не увидел.

И только сейчас глава Sony Pictures Том Ротман публично объяснил, почему. Всё упёрлось в финальную битву, она разворачивается вокруг отреставрированной Статуи Свободы, которая в картине обзавелась гигантским щитом Капитана Америки.

Это не просто декорация — символ США здесь обыгран максимально пафосно, да ещё и с отсылкой к другому культовому герою Marvel. Примерно двадцать минут экранного времени три Паука сражаются с злодеями прошлого на фоне национального монумента, мелькавшего почти во всех прежних историях Паука.

Китайские товарищи из Поднебесной посмотрели материал и отреагировали предельно однобоко. Как вспоминает Ротман, прозвучала примерно такая формулировка: «Есть маленькая деталь, никаких проблем — просто вырежьте Статую Свободы» . То есть целиком замените место, где происходит кульминация всего фильма.

Ротман, по его собственным словам, представил, как будет сидеть перед Конгрессом и объяснять выборным лицам, почему он собственноручно вырезал национальный символ по просьбе Коммунистической партии Китая. Перспектива так себе, мягко говоря.

Проще было отказаться от проката, чем потом оправдываться перед американскими политиками. Но история на этом не заканчивается. В том же интервью Ротман подтвердил то, о чём фанаты давно догадывались: Sony Pictures готовит перезапуск франшизы с «новыми людьми» . И тут всплывает ещё одна деталь, напрямую связанная со статуей.

Ведущий подкаста в шутку заметил, что в четвёртой части Статуи Свободы, наверное, вообще не будет. Ротман рассмеялся и ответил: «Да, именно так». То есть официально подтверждено: в грядущем «Человеке-пауке 4», который, по слухам, выйдет под названием «Новый день», национальный монумент не появится в принципе.

Китай — слишком жирный кусок, чтобы им разбрасываться дважды. Потери от непроката «Нет пути домой» в студии хорошо посчитали и, видимо, решили больше не рисковать. Проще убрать проблемный символ заранее, чем потом вырезать его из готового фильма или снова терять миллиардный рынок.

Кстати, о перезапуске. Ротман дал понять, что новая франшиза о злодеях Marvel пока в разработке и зрителям придётся немного подождать. Учитывая, что последние проекты студии («Морбиус», «Мадам Паутина», «Крэйвен-охотник») провалились и в прокате, и у критиков , пауза пойдёт вселенной только на пользу.

Ранее мы писали: «Магическая битва» рискует повторить ошибку «Соло левелинга»: но фанаты вместо тревоги ударились во флешмоб.