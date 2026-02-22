Даже звезда "Властелина колец" назвал этот фильм "омерзительным" – и это не какой-нибудь ужастик

Актёров часто спрашивают, какой фильм из своей карьеры они хотели бы стереть.

Элайджа Вуд ответил на этот вопрос неожиданно: выбрал картину, в которой сам даже не снимался. И нет, это не очередной провальный хоррор или боевик со Стивеном Сигалом.

Звезда «Властелина колец» обрушился на «Чарли и шоколадную фабрику» Тима Бёртона 2005 года. По словам Вуда, ремейки должны либо превосходить оригинал, либо предлагать что-то принципиально новое.

«Этот фильм не сделал ни того, ни другого, — заявил актёр. — Он уничтожил и книгу, и оригинальный фильм. В нём не было никакой магии».

Особенно досталось Джонни Деппу. Вуд назвал его версию Вилли Вонки «омерзительной, пугающей, какой-то извращенческой и странной» — без красоты и чистоты, которые были у Джина Уайлдера в оригинале 1971 года.

Уайлдер тоже играл своего героя хитрецом, но к финалу зритель всё равно им восхищался. Депп же, по мнению Вуда, просто переигрывает весь фильм напоказ.

Впрочем, российские зрители оказались не столь категоричны: на «Кинопоиске» у картины рейтинг 7.6 из 10 — не шедевр Стивена Спилберга, конечно, но и отнюдь не катастрофа (видели мы фильмы и в сотни раз хуже).