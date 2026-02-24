Оповещения от Киноафиши
Фильмы Тарантино пересмотрел по 5 раз, а это аниме — глоток свежего воздуха: будто «Криминальное чтиво» в поезде

24 февраля 2026 09:30
Рассказываем о проекте, который мог бы снять сам мэтр.

В марте Netflix прощается с «Криминальным чтивом», потому портал Fandomwire нашел работе Квентина Тарантино неожиданную замену. «Шумиха!» 2007 года — редкий случай, когда сравнения с Тарантино не просто громкие слова, а честное предупреждение: вас ждёт та же безумная эстетика, только в жанре аниме.

Нелинейное повествование — первое и главное сходство. В «Криминальном чтиве» нет одного героя, есть несколько историй, которые переплетаются и сходятся в финале. В «Баккано!» (альтернативное название аниме) та же схема: события скачут между 1711 и 1934 годами, а в центре — поезд «Крадущийся тигр», где сталкиваются две банды, грабители, бессмертные алхимики и просто неудачливые пассажиры.

Диалоги здесь важнее сюжета. Персонажи говорят много, вкусно и не всегда по делу — ровно так, как это любят в фильмах Тарантино. Атмосфера затягивает, а экшен стилизован. Персонажей около двадцати, и поначалу кажется, что запомнить их невозможно. Но аниме хитро устроено: каждое действие моментально напоминает, кто перед тобой.

Ладд Руссо — киллер с безумными глазами, который искренне любит свою невесту и обещает однажды её убить. Джакузи Сплот — мальчик-плакса, который в критической ситуации вдруг становится лидером. Айзек и Мирия — воры-неудачники, которые пытались «ограбить Землю», выкопав золото. Они идиоты, но именно они каким-то чудом оказываются в центре всех событий.

Опенинг — отсылка к еще одному гению, Гаю Ричи. Под бодрый джаз нам представляют всех героев по именам, каждому дают пару секунд с характерным действием. После такого вступления запутаться в персонажах сложнее.

Расчленёнка присутствует, но она настолько красивая, что воспринимается частью общего безумного карнавала и не вызовет отторжения даже у девушек.

«Шумиха!» — это аниме про то, что правда всегда зависит от того, кто рассказывает историю. Как в фильмах Тарантино, здесь нет правильных и неправильных, есть только разные точки зрения на одно и то же событие. И да, после финала, когда все кусочки пазла складываются, и возникает желание прогнать историю по второму кругу.

Фото: Кадр из фильма «Криминальное чтиво» (1994), сериала «Шумиха!»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
