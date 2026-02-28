Пока не глянешь финал – не уснешь: 3 британских детектива не дадут расслабиться до самых титров (в №2 сыграл Декстер)

Собрала все то, что с восторгом глянула за зиму.

Обожаю детективы, где до самого конца гадаешь, кто же все-таки убийца и что вообще происходит. Когда в каждой серии тебя кидает то в одну сторону, то в другую, а создатели умело водят за нос.

Британцы в этом плане вообще молодцы – у них такие многослойные триллеры получаются, что мозг закипает, но оторваться невозможно. Так что хочу поделиться с вами тремя такими проектами, которые лично меня запутали знатно.

«Невиновный» (2018)

IMDb: 7,4

Первый сезон рассказывает про Дэвида Коллинза, отсидевшего 7 лет за убийство жены, которого он не совершал. Мужчину в итоге все же оправдали и выпустили на свободу, но натерпеться от общественности и семьи ему предстоит немало.

А во втором сезоне нас знакомят совсем с другой героиней. Салли Райт – учительница, обвиненная в связи с учеником и дальнейшем его убийстве. Сценарий развивается по тому же шаблону, что и с Коллинзом.

Первая часть – вообще бомба, второй лично мне показался чуть слабее, но тоже держит в напряжении.

«Безопасность» (2018)

IMDb: 7,2

Том потерял жену и в одиночку воспитывает двух дочек. В один вечер старшая уходит на вечеринку с парнем и не возвращается. Начинаются поиски, а заодно всплывают секреты всех соседей.

В бассейне одного из домов находят тело, но хозяева молчат. Все линии постепенно сплетаются в одну, а тайны той самой ночи раскрываются только к финалу. Основано на романе Харлана Кобена.

«Лжец» (2017)

IMDb: 7,1

Лора идет на свидание с Эндрю, успешным хирургом. Вечер вроде прошел хорошо, но утром она понимает, что что-то не так, и идет в полицию. Эндрю в шоке – он считает, что все было по обоюдному согласию.

И тут начинается игра, где абсолютно непонятно, кто врет. Он? Она? Или вообще все вокруг? Смотрится на одном дыхании, актеры шикарные, а финал выносит мозг.

