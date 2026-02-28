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Киноафиша Новости 687 ругательств за три часа — Скорсезе переплюнул всех: один из лучших его фильмов запретили в 4 странах из-за мата

687 ругательств за три часа — Скорсезе переплюнул всех: один из лучших его фильмов запретили в 4 странах из-за мата

28 февраля 2026 22:01 Проверено редакцией
687 ругательств за три часа — Скорсезе переплюнул всех: один из лучших его фильмов запретили в 4 странах из-за мата

Если «запикать», то разрушится весь сюжет.

В мире кино есть негласное соревнование: кто громче, ярче и запретнее. Обычно в этой гонке побеждают разухабистые комедии или антигерои вроде Дэдпула, который за два часа умудрился вставить 118 нецензурных слов. Но всех переплюнул не зубастый наемник и не персонажи черных комедий, а оскароносный классик Мартин Скорсезе.

В 2013 году на экраны вышел «Волк с Уолл-стрит» — трехчасовая вакханалия о брокере-наркомане, который не знал слова «стоп». Картина попала в Книгу рекордов Гиннесса как самый матерящийся фильм в истории.

Эксперты насчитали 687 ругательств за три часа экранного времени. Если пересчитать на минуты, получается почти четыре запретных слова в минуту. Производные от слова «секс» прозвучали 506 раз.

Леонардо Ди Каприо, получивший за роль 25 миллионов долларов (четверть всего бюджета), лично ответственен за 332 произнесенных ругательства. Джона Хилл, согласившийся на актерский минимум в 60 тысяч долларов, добавил еще 107. Даже эпизодические персонажи внесли свою лепту в общий словесный поток.

687 ругательств за три часа — Скорсезе переплюнул всех: один из лучших его фильмов запретили в 4 странах из-за мата

Интересно, что Скорсезе побил собственный рекорд — его же «Казино» 1995 года содержало 422 нецензурных слова и долгое время держалось в лидерах. А предыдущим чемпионом была британская драма Гэри Олдмена «Не глотать» (1997) с 428 выражениями.

Из-за обилия мата, откровенных сцен и запрещенных веществ фильм запретили в Зимбабве, Кении, Малайзии и Непале. В Объединенных Арабских Эмиратах прокатную версию сократили на 45 минут, вырезав все самое вызывающее. Местные зрители потом жаловались, что из-за заглушенных диалогов сюжет стало невозможно понять.

В массовом сознании рекордсменом навсегда остался безумный байопик — один из лучших в карьере Скорсезе. И, глядя на Ди Каприо, прыгающего под действием наркотиков по полу, понимаешь: без мата эту историю просто не рассказать.

Ранее мы писали: Этот фильм собрал свыше $424 млн – и стал самым кассовым в США: за 2025-й так не смог даже «Майнкрафт»

Фото: Legion-Media
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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