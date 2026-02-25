Оповещения от Киноафиши
Если никогда не смотрели дорамы, начните с этих 5 — я тоже сомневалась, но теперь не могу остановиться

25 февраля 2026 16:20
Шанс разочароваться почти нулевой.

Корейские дорамы перестали быть нишевым увлечением — сегодня их смотрят миллионы, а платформы соревнуются за права на новые релизы. Но новичку легко заблудиться в море названий: с чего начать, чтобы не разочароваться и понять, за что все так хвалят этот жанр?

Собрала пять проектов с высокими рейтингами, которые охватывают главные направления — от исторических фэнтези до зомби-триллеров. Посмотрев их, я полюбила дорамы всей душой.

«Королева Чорин» (2020)

Шеф-повар из современного Сеула проваливается в прошлое и просыпается в теле королевы эпохи Чосон. Мужской мозг в женском теле, придворные интриги и попытки не быть казненной за странное поведение. Историческая фэнтези-комедия, которая держится на харизме исполнительницы главной роли.

На Кинопоиске — 8,7, на IMDb — 8,5. Серий: 20.

«Потомки солнца» (2016)

Капитан спецназа и военный хирург встречаются в вымышленной стране, охваченной войной. Профессиональный долг мешает роману, чувства то вспыхивают, то гаснут. Эта дорама сделала Сон Джун Ки мировым любимчиком и до сих пор считается эталоном жанра.

Кинопоиск: 8,5, IMDb: 8,2. Серий: 16.

«Истинная красота» (2020–2021)

Старшеклассница, которую травили из-за внешности, осваивает макияж и превращается в школьную королеву красоты. Но внутри она всн та же неуверенная девочка, боящаяся, что кто-нибудь увидит ее без тональника. Ее секрет случайно узнает популярный одноклассник.

Кинопоиск: 8,3, IMDb: 7,9. Серий: 16.

«Мышь» (2021)

Детектив с травмой и его молодой коллега охотятся на серийного убийцу, оставляющего жертвам жуткие метки. В центре сюжета — этическая дилемма: можно ли еще на стадии эмбриона определить будущего психопата и что с этим делать. Триллер держит в напряжении до последней серии.

Кинопоиск: 8,4, IMDb: 8,6. Серий: 20.

«Счастье» (2021)

Пандемия, новый вирус, превращающий людей в зомби, и фиктивный брак сотрудницы спецслужб с полицейским. Пара получает квартиру в новостройке, но когда объявляют карантин, жилой комплекс превращается в замкнутую экосистему, где каждый соседт готов на все ради выживания.

Кинопоиск: 8,2, IMDb: 7,7. Серий: 12.

Любая из этих пяти дорам станет правильным входом в мир корейских сериалов. Дальше вы уже сами решите, что смотреть: исторические боевики, романтические комедии или психологические триллеры. Просто не останавливайтесь.

Ранее мы писали: Эти 5 громких премьер 2026 уже смотрят дома — в кино идти не обязательно: в «цифре» есть хоррор, боевик и даже байопик

Фото: Кадры из сериалов «Королева Чорин», «Потомки солнца», «Истинная красота», «Мышь», «Счастье»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
