Новости
Интервью
События
Статьи
Редакция
2006
2007
2010
2012
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
3 марта 2026
Знаменитая рок-группа «Земляне» выступила в трех городах
Девочке грозит жестокий ритуал в трейлере хоррора «Дастур: Проклятие»
Отсылки к «Сиянию» – это еще цветочки: «Интерстеллар» – самый настоящий ужастик, и его изначальная концовка пугает не по-детски
Трех парней из «Атаки титанов» и «Магички» женщины любят до потери пульса: из-за №3 и 2 уже «рвут волосы» – что говорить про №1
«Головоломка» собрала 1,6 млрд, теперь очередь «Прыгунов»: у мульта уже 97% на RT – вот когда выйдет в России
Не надо ждать финала: 3 свежих сериала с рейтингом IMDb 8+, которые уже вышли целиком
Пересмотрела «Невский» и все русские детективы: перешла на зарубежные – и от этих 3-х просто в восторге
Нашего «Холопа» иностранцы пересняли неудачно: зато из другого российского фильма вышел хит Netflix – с оценкой 7.7 и званием «одного из лучших»
Кодзима «глянул 4 фильма в полете» и остался в восторге: «Магической битве» не удивлена, а еще 3 беру на заметку
В Сети распространяют слухи о гибели Тарантино в Израиле: что с режиссером и его семьей на самом деле
Лауреата «Золотого глобуса» 80-х сняли за $6 млн – заработали в 35 раз больше: фильм так хорош, что «я смотрела его 31 раз»
Премьера «Вне закона»: россиян оставили без нового боевика Гая Ричи с Кавиллом без объяснения причин
В России обожают «Соло прокачку», но в Японии она даже не в топ-10: на Reddit объяснили, почему
«Почти боди-хоррор»: новый мульт Pixar о милых зверятах оказался далеко не детским – и уже обогнал «Головоломку 2»
Что активировал Хэнк, нажав красную кнопку? Объясняем, почему финал 2-го сезона «Фоллаута» — это начало большого конца
Забудьте про «Оскар» — «Марти Великолепный» уже победил: и вот 3 причины, почему он обязателен к просмотру
«Шериф округа»: CBS снова создал детективный сериал на годы - и это даже работает
30 лучших сериалов на Netflix прямо сейчас назвал New York Times: выбрал 7, которые в России видело 1,5 человека
Дети с «сюрпризом» и фримены с подвохом: «Дюна: Часть 3» еще сильнее отойдет от книг Герберта
Перед «Игрой престолов» красотка Дормер уже сыграла своенравную королеву: ее гибель была страшней, чем от Дикого огня
«Настоящий дефектив»: сериал HBO 747 000 человек оценили на 8.8, и только Тарантино считает «убогим»
7.5 дней без сна и перерывов: столько россияне смотрели этот сериал в «нулевые», и готовы повторить
Нос на семерых рос и «Золотой глобус»: как выглядит американка, озвучившая героиню «Маши и Медведя»
Надоели пустые страшилки? Нам тоже — вот 5 хорроров, в которые не забыли добавить увлекательный сюжет
2 марта 2026
$1,68 млрд сборов — не показатель: Disney и Pixar проморгали 8 глупых ляпов в «Головоломке 2»
Смысл этой сцены «Игры престолов» зрители не понимали целых 12 лет: убийство Джоффри заиграло новыми красками (видео)
Рейтинг 7+ на IMDb, а впечатлений — на все 10: посмотрела лучшие сериалы про пришельцев — и только эти 3 засели в голове навсегда
5 турецких сериалов для тех, кто ценит страсть без тормозов: интриги, месть и запретные чувства
Netflix экранизирует один из главных шутеров всех времен: сериал испортили «повесточкой» уже до премьеры
Мало кто знает, что есть две версии «Хоббита»: вторую Толкин выпустил, чтобы залатать сюжетную дыру во «Властелине колец»
Родила Дейнерис в ночь не то сына, не то дочь: откуда взялись драконьи яйца из «Игры престолов»
Самое актуальное на 6-м Международном Фестивале актуального научного кино ФАНК
«Это был дзен»: актриса Пелагея Невзорова рассказала о работе над фильмом «К себе нежно»
Все начинается с пропажи — дальше только сложнее: 3 детектива с крепким сюжетом
Этот фильм от режиссера из России обогнал «Аватар 3» в прокате: а затем провалился – вот почему лента с 6.1 на IMDb уступила Кэмерону
5 зарубежных сериалов 2025 года с оценкой 7.4+: о них говорили мало, а зря – не отпускают до самых титров
Если на сериалы нет сил, а детектив хочется: 3 фильма, которые я осилила за вечер и не пожалела
В «Узнике Азкабана» есть деталь, создавшая вагон и маленькую тележку сюжетных дыр: Роулинг устала исправлять
Авторы «Поднятия уровня» окончательно «забили» на аниме и канон: Сон Джин-у уже не человек, а дракон
Из молодежи — в почти пенсионеры: сколько на самом деле было лет Малдеру и Скалли к финалу «Секретных материалов»
Доспехи в стиле Marvel – только цветочки: герои «Одиссеи» Нолана будут невообразимо тупыми, но режиссер не виноват
Нелепый фарс вместо глубокой драмы: военная новинка с Расселом Кроу сперва кажется комедией – но затем превращается в фальшивку
3 зарубежных сериала я готова пересматривать вечно: цепляют с первой серии, а рейтинги на IMDb у всех 8+
Лицо Андерсон представили? Рассекречена новая Скалли из «X-Files» – ситуация как со Снейпом в «Поттере»
Николь Кидман в морге, юный Холмс в Оксфорде, Даттон на службе: 4 детективных сериала марта, которые точно стоит увидеть
Миллионы зрителей по всему миру: 5 самых кассовых индийских фильмов за последнее десятилетие
Разочаровался в «Дневниках памяти» 20 лет спустя и выбрал 5 мелодрам ничуть не хуже: в списке есть даже российский фильм
1 марта 2026
Гус Фринг vs Рамси Болтон: в Сети разгорелась война из-за злодеев «Во все тяжкие» и «Игры престолов – угадаете победителя?
Холмс теперь убийца? В новом «Шерлоке» Ричи покажет детектива с шокирующей стороны – со спойлерами разбираем важнейшие кадры
Главные премьеры марта: что смотреть на стримингах
Главные премьеры марта: что смотреть в кинотеатрах
«Титаник» + «Чужой» = забытый шедевр Sci-Fi от режиссера «Мумии»: включал просто для фона, в итоге ставлю 9/10
«У меня самая большая грудь»: «Сейлор Мун» в США «цензурили» от и до – зато в России показали даже сцену 18+ (фото)
«Поднятие уровня» оказалось наглой копиркой культового аниме 2010-х: теперь ясно, почему тормозят с 3 сезоном
Пока все снимали в Стамбуле, они уехали в провинцию: 3 турецких сериала с вау-локациями
Актеры не подозревали, что ждет их в «Бесславных ублюдках»: только Тарантино мог так всех обмануть
«Кошмарные пляски на костях»: фильм Бессона о гибели подлодки «Курск» кадровые военные назвали абсолютной чушью
Дункан Высокий повлиял на события «Игры престолов» сильнее, чем кажется: его потомок менял ход истории (и стал любимцем фанатов)
Труп в тихом мотеле и лабрадор-напарник: свежие детективные сериалы, которые уже высоко оценили зрители, у №2 — 8.4 на IMDb
Миллиардеры плачут, зрители хохочут: 5 черных комедий про богатых идиотов — №3 из Европы, но в ней снялся наш Петров
От создателей «Магички» и «Атаки», по стилю чистый «Дандадан»: мини-аниме на 11 серий — каждая с оценкой не ниже 7.7
Тюрьма внутри секты, приговор от ИИ и опасное изобретение: 4 новых фильма, которые уже вышли в хорошем качестве
Мировой топ Netflix захватил новый сериал — всего за неделю 14 200 000 просмотров: ностальгия по нулевым победила всех
Переключилась на эти 5 аниме, досмотрев «Атаку титанов»: они закроют пустоту, но приготовьтесь снова страдать
«Подозрительно похожи»: «Унесенных призраками» Миядзаки «списал» с популярной в СССР сказки – даже драконы один в один
Развод, неловкие свидания и попытка вернуться в шоу-бизнес: 3 классных комедийных сериала марта, где в № 3 - Лиза Кудроу
«Горничная» была только началом: Netflix снял еще один эротический триллер – теперь с 8-серийным размахом
«Великий блокбастер 2026 года»: наконец-то сняли достойную замену «Интерстеллару» — Гослинг в космосе покорил критиков
Если не хочется ждать, эти 3 российских сериала уже доступны в Сети полностью: есть и комедия, и криминал
Не только Казанова: обожаю Хабарова в трех других сериалах — все-таки он гениальный актер
«3/10, пора закрываться», «Ну позорище!», «Вообще разочарование»: чем обернулся финал 5 сезона «Первого отдела»
Закручено не хуже детектива НТВ: эта четырехсерийная мелодрама затянет с первых минут — событий хватило бы и на большой сериал
Лишь 2/10 россиян проходят тест по «Берегись автомобиля» на 7/7 — на сколько ответите вы?
Смерть 10-летней актрисы из «Все псы попадают в рай» была настолько жуткой, что ее партнер рыдал взахлеб
Ларису Ивановну и сложный тест по «Мимино» хочу: Кикабидзе бы поднял за него тост, так хорош!
«50 оттенков идиотизма»: американские «Реальные пацаны» круче российских почти во всем – тупость запредельная, но выключить сложно
«Разорвется сердце»: у той самой детской песенки из «Мимино» очень взрослый смысл — цензура СССР даже требовала вырезать сцену
Скандального «Мастера и Маргариту» признали одним из лучших российских фильмов всех времен: а «Брата» в топ-10 не ищите
«”Ментовские войны” не переплюнуть»: заметили ляпы в финале «Первого отдела 5»? Реальные «следаки» так себя не ведут
