В Санкт-Петербурге пройдет концерт «Золотого граммофона»

Знаменитая российская музыкальная премия «Золотой граммофон» посетит Санкт-Петербург. 15 марта в Ледовом дворце состоится масштабный концерт, объединив величайшие хиты последних десятилетий.

В прошлом году «Русское радио» и «Золотой граммофон» отпраздновали свой 30-летний юбилей. Радиостанция и премия прочно закрепились в качестве неотъемлемого элемента отечественной эстрады. В честь столь знаменательной даты в Москве прошли два грандиозных концерта. Но «Русское радио» не намерено останавливаться на этом. Согласно устоявшейся традиции, после столичной церемонии радиостанция отправляется с «Золотым граммофоном» в Санкт-Петербург.

Со сцены Ледовой арены прозвучат главные хиты последних тридцати лет. Это композиции, которые полюбились миллионам слушателей «Русского Радио». В рамках концерта выступят Anna Asti, Сергей Лазарев, Алексей Чумаков, Владимир Пресняков, Артур Пирожков, Artik & Asti, Наталья Подольская, Мари Краймбрери, Жасмин, Ирина Дубцова, Александр Панайотов, Денис Майданов, Александра Воробьева и другие.

Гостей мероприятия ждет впечатляющая атмосфера единства и праздника, а также, разумеется, песни, слова которых знает каждый поклонник популярной российской музыки.