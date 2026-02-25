Этот детектив с оценкой 8.2 прячется от зрителей с 2009-го: тот, кто нашел, не может оторваться

Не уступает более громким хитам и, по мнению некоторых, появлиял на российского «Мажора».

Среди зарубежных детективов есть признанные гиганты: «Менталист», «Секретные материалы», «Настоящий детектив». Но есть и проекты, которые держатся особняком: о них редко говорят вслух, хотя рейтинги у них космические.

Один такой сериал вышел в 2009 году и протянул целых шесть сезонов. На Кинопоиске у него 8.1, на IMDb – 8.2. Это «Белый воротничок», и если вы его не смотрели, самое время исправляться.

О чем сериал

Нил Кэффри – невероятно обаятельный мошенник с острым умом и тонким вкусом. Его ловит агент ФБР Питер Бёрк, но Нил сбегает из тюрьмы, чтобы найти свою пропавшую любовь.

Питер ловит его снова, и тогда Нил предлагает сделку: он помогает ФБР ловить элитных преступников, «белых воротничков», а взамен получает свободу под присмотром. Питер соглашается, понимая, что интуиция и опыт Нила – то, чего нет у законопослушных агентов.

За что хвалят

Зрители в отзывах отмечают, что сериал легкий, но не лишен интриги и неожиданных поворотов. При этом он ловко балансирует между драмой, юмором и детективом:

«Все в этом сериале очень гармонично и здорово, поэтому очень рекомендую к просмотру тем, кто является ценителем данного жанра!»,

«Сюжеты каждой серии продуманы и схемы расследования очень замысловаты, ты реально до конца не понимаешь, как же удастся со всем этим справиться. Если вы ищете сериал, от которого будет трудно оторваться, то вот он»,

«Единственное желание после просмотра – это найти что-нибудь подобное, стоящее, умное и захватывающее», – не скупятся на комплименты пользователи Кинопоиска.

Одна зрительница даже разглядела влияние «Белого воротничка» на российский хит «Мажор»:

«Мне показалось, что в "Мажоре" было много заимствований от "Белого воротничка"».

По её словам, сериал – это совершенство во всём: умный сюжет, логика расследований, отсутствие фальши в актерской игре. Так что если искали нечто достойное и небанальное, считайте, что вы нашли – в проекте 82 эпизода, так что хватит надолго.

