Эти 3 свежих аниме стоит «проглотить» залпом вместо очередного пересмотра «Поднятия уровня»

Каждый из проектов круче «Соло прокачки» буквально во всем.

Пока исследователи Mediascope рапортуют, что «Поднятие уровня в одиночку» – абсолютный лидер по запросам в российских онлайн-кинотеатрах среди подростков 12–17 лет, фанаты Джин-у застыли в ожидании. Третий сезон – даже не на горизонте, анонс если и будет, то не раньше конца 2026-го. Но сидеть сложа руки не обязательно.

ScreenRant составил список аниме, которые скрасят паузу и, возможно, заставят вас попрощаться с Сон Джин-у (хотя бы на время).

1. «Мой статус убийцы очевидно превосходит геройский»

Школьника Акиру Оду призвали в другой мир вместе с одноклассниками. Вот только ему достался не класс героя, а класс убийцы – с высокими статами и навыками для скрытных ликвидаций.

Пока бывшие друзья светятся на передовой, Акира вскрывает заговоры и мочит врагов из тени. Для фанатов тёмного фэнтези, уставших от пафосных героев.

2. «Наказание для храброго героя»

Ксило Форбатц был элитным рыцарем, пока его не обвинили в убийстве богини. Приговор – вечная служба «героем» на передовой, где смерть не приносит избавления, а только перезапускает цикл сражений с ордами демонов.

Когда появляется новая богиня Теоритта, Ксило заключает с ней пакт, чтобы превратить свою бесконечную войну в месть. Один из лучших новых тайтлов сезона для любителей высоких ставок и мрачной эстетики.

3. «Кайдзю № 8»

Кафка Хибино – 32-летний мужик, который чистит улицы от останков кайдзю и мечтает вступить в силы обороны. В 32 года, Карл! После очередной неудачи он подхватывает загадочную способность превращаться в кайдзю и наконец получает шанс.

Аниме ломает стереотипы о возрасте протагониста, выдаёт отличную анимацию и показывает, что даже в мире монстров есть место для взрослых проблем.

Так что пока Сон Джин-у отдыхает, у вас есть отличный повод расширить горизонты.

