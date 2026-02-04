Что смотреть в кино на этой неделе

Оповещения от Киноафиши
4 февраля 2026 17:34
Трогательное драмеди, немецкая новая волна и дебют Дэвида Линча.

Здесь был Юра

Что: Драмеди про нейроотличных близких.

О чем: Трое друзей живут в одной квартире. Однажды им приходится всем вместе присматривать за дядей одного из них. Правда, у него ментальные особенности, к которым сначала нужно привыкнуть.

Почему зайдет: Легкое и бодрое кино на не самую простую тему. Кроме того, это одна из лучших ролей Константина Хабенского.

Кому понравится: Тем, кто соскучился по тому, как люди дарят друг другу тепло.

Рыбка Унывака. Подводное приключение

Что: Мультипликационное подводное путешествие.

О чем: Угрюмого мистера Рыбу постигает несчастье: его домик оказывается разрушен. Тогда он отправляется на поиски мифической рыбы, которая исполняет желания.

Почему зайдет: Яркие герои, новые миры и голос харизматичного Юрия Стоянова в озвучке.

Кому понравится: Большим и маленьким любителям исследовать океан.

Апокалипсис сегодня

Что: Главный фильм Фрэнсина Форда Копполы.

О чем: Во время войны во Вьетнаме солдат Мартин Шин отправляется на опасное задание: устранить полусумасшедшего полковника, который создал что-то вроде собственного государства, где помимо ужасов войны главенствует еще и насилие.

Почему зайдет: Отчаянное погружение в ад на Земле.

Кому понравится: Смелым, отважным, но миролюбивым.

Дело №137

Что: Детектив об изнанке работы на стороне справедливости.

О чем: Во время парижских протестов 2018 года подросток тяжело ранен полицией. За сложное и запутанное дело берется чуткая и настойчивая сотрудница отдела внутренних расследований.

Почему зайдет: Интригующее повествование с неочевидными деталями, которое не позволит оторваться от экрана.

Кому понравится: Любителям острых сюжетов и торжества справедливости.

Голова-ластик

Что: Сновидческий хоррор Дэвида Линча, которого мы продолжаем вспоминать в честь 80-летия со дня его рождения.

О чем: Генри и Мэри женятся не по любви. У них рождается ребенок-мутант, от которого оба родителя постепенно начинают сходить с ума.

Почему зайдет: Отреставрированный полнометражный дебют большого мастера.

Кому понравится: Поклонникам депрессивного экспериментального кино.

Отражения №3

Что: Кино о том, как попытки залатать рану, приводят к еще большим травмам и потерям.

О чем: Лаура теряет парня в автокатастрофе, но чудом выживает сама. Неподалеку от места происшествия она находит приют у местной женщины, которая относится к ней с внезапной и подозрительной теплотой.

Почему зайдет: Психологически выверенный фильм с аккуратно расставленными акцентами.

Кому понравится: Тем, кто наслышан о немецкой новой волне.

Несвятая Валентина

Что: Романтическая комедия к празднику всех влюбленных.

О чем: Валентина работает в цветочном магазине. Однажды утром она просыпается с дикой аллергией на любовь.

Почему зайдет: Легкое кино с прекрасным актерским составом.

Кому понравится: Чувственным аллергикам, мечтающим избавиться от недуга.

София Маргацкая
