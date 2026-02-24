Приквел «Игры престолов» сменил название к финалу: почему Королевств теперь девять?

Финальная сцена первого сезона «Рыцаря Семи Королевств» заставила зрителей не только пустить слезу, но и недоуменно вглядываться в экран. Все дело в названии, которое появилось в конце: вместо привычного «Семи королевств» на экране возникла надпись «Девять королевств». И это не ошибка монтажа.

В последнем эпизоде юный Эгг, который только начинает свой путь как оруженосец Дункана, дерзко поправляет своего старшего товарища. Тот говорит о Семи Королевствах, а мальчишка уверенно заявляет, что их девять, и принимается перечислять. Дунк в шоке, но по факту Эгг прав.

Шоураннер Айра Паркер объяснил этот ход с усмешкой, по его словам, дело в исторической правде мира: на тот момент королевств действительно было девять. До Завоевания Эйгона Вестерос делился на Семь Королевств, но после объединения структура изменилась.

Тогда не было Королевских земель, Драконий Камень не относился к Вестеросу, а Речные земли входили в состав Железных островов. После Завоевания структура изменилась: Железные острова отделили, появились Королевские земли вокруг столицы. Так что к моменту событий сериала королевств действительно стало девять. Просто юридически проще сохранять старое название.

Интересно, что изначально проект мог называться совсем иначе. Мартин лично попросил не называть сериал «Дункан и Эгг» — по его словам, это звучало бы как «Лаверн и Ширли», какой-то ситком. Так что вариант с «Рыцарем Семи Королевств» оказался компромиссным, хотя зрители все равно в обиходе называют историю именно по именам главных героев.

Самое интересное впереди: вот кто такой на самом деле Эгг из «Рыцаря Семи Королевств» — и здесь без драконов не обошлось.