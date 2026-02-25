Эпос уровня «Рыцаря Семи Королевств»: лучшую игру про рыцарей превратят в сериал – без драконов, но так даже лучше

На волне успеха «Рыцаря семи королевств» студия Warhorse решила не отставать и анонсировала экранизацию Kingdom Come: Deliverance. Но есть нюанс: создатель игры Даниэль Вавра уходит из разработки продолжений приключения Инждриха, чтобы лично заняться фильмом.

Глава студии Мартин Фривальдский объяснил: Вавра сам захотел двигаться дальше. Три игры мирового уровня сделал, пора попробовать что-то новое. Теперь его должность звучит гордо — «трансмедийный директор».

Черновик сценария уже готов, переговоры с киноделами идут. Будет это фильм или сериал — пока не решили, но студия намерена контролировать процесс, чтобы кино получилось именно таким, каким его задумали. Права просто так продавать не хотят, ведь создатели ревностно относятся к истории своего рыцаря.

Серия игр про Индржиха (или по-простому Индро) — это история о том, как сын кузнеца из захолустной деревушки Серебряная Скалица в одночасье теряет всё. В 1403 году в Богемию вторгается армия венгерского короля Сигизмунда, наёмники сжигают родное село главного героя, убивают его родителей, а сам он чудом спасается.

Дальше классика: парень клянётся отомстить, поступает на службу к местному пану Радцигу, учится махать мечом и постепенно втягивается в большую политику — заговоры, осады замков, противостояние с братом короля. Фишка в том, что никакой магии и драконов тут нет. Всё максимально приближено к реальной истории: броня весит как настоящая, персонажам нужно есть и спать, а если залезешь в чужой дом ночью — стража выпишет штраф за нарушение комендантского часа и посадит за воровство.

Индржих из простого мстителя превращается в реальную историческую фигуру (спойлер: он оказывается незаконнорождённым сыном пана Радцига), а игрок за сотни часов успевает прикипеть к этому средневековому миру намертво.

Что именно покажут — пересказ сюжета игры или новую историю в той же вселенной — пока загадка. Но фанаты уже гадают, вернутся ли знакомые актёры к ролям Индржиха и Яна.