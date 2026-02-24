Россияне, хохоча, «валялись под столом»: западную экранизацию «Вишневого сада» не спасла даже звезда «Гарри Поттера»

Джерард Батлер, в свою очередь, сыграл... пирата. Ну ладно, почти.

Когда берешься за Чехова, будь готов к тому, что зритель будет сравнивать с эталоном. А если ты еще и западный режиссер, риск провала удваивается.

«Вишневый сад» 1999 года грека Михалиса Какоянниса – тот случай, когда попытка экранизировать русскую классику с дотошной точностью обернулась полным непониманием того, за что эту классику вообще любят.

Вроде бы все прилично: Шарлотта Рэмплинг в роли Раневской, музыка Чайковского под управлением Ашкенази, старательное произношение русских имен. Но главная проблема – актеры играют людей действия, а чеховские герои – люди бездействия.

Рэмплинг старается, но на русскую помещицу не похожа категорически, жалуются в отзывах на «Дзене».

Настоящий цирк начинается с появлением Джерарда Батлера. Будущий спартанец играет лакея Яшу – и это настолько нелепо и смешно, что зрители буквально валялись под столом. Особенно когда он с убийственно серьезным лицом произносит коронное «Кощмар!».

«Я так и рухнула, когда он это сказал, очень смешно. Батлер вообще довольно ярок в фильме, такой брутально-смешной, настоящий пират», – отмечают в Сети.

В какой-то момент Батлер даже поет – и это, судя по отзывам, отдельный вид комедии.

В итоге экранизация-то есть, но смотреть ее, по отзывам, стоит разве что ради Батлера в непривычном амплуа (и черных подтяжках с красным платком), а также пары комичных моментов.

А вот игру что Рэмплинг, что Фрэнсис де ла Тур (мадам Олимпия Максим из «Гарри Поттера»!) называют как минимум довольно скромной.

В остальном – дотошная, но безжизненная инсценировка, которая доказывает простую истину: Чехова либо надо чувствовать кожей, либо не браться вовсе.

