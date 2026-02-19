В прокат выходит ASMR триллер «Ловушка для кролика» с Девом Пателем

Сегодня, 19 февраля, кинокомпания «Про:взгляд» выпускает в прокат детективный хоррор-триллер «Ловушка для кролика».

Действие разворачивается в 1976 году. Это история об одержимой авангардной музыкантке Дафне (Рози Макьюэн) и ее замкнутом муже Дарси (Дев Патель), которые переезжают в уединенный коттедж в Уэльсе. Работа Дафны с катушечными магнитофонами и осцилляторами вместе с полевыми записями Дарси в близлежащем лесу пробуждают нечто древнее, привлекая внимание загадочного ребенка (Джейд Крут), чье присутствие нарушает хрупкий покой главных героев.

Это дебютная полнометражная картина режиссера и сценариста Брина Чейни. При работе над этим проектом он черпал вдохновение в зловещем духе британского фолк-хоррора, одновременно создавая собственное видение. Фильм снят оператором Андреасом Йоханнессеном на 35-миллиметровую пленку с богатой текстурой, наполняя валлийский лес красотой и устрашением. Композитор Лукресия Далт и звукорежиссер Грэм Резник создали звуковую среду, пульсирующую сверхъестественным ужасом, делая звуковой ландшафт столь же неотъемлемой частью фильма, как и визуальное оформление.