«Поднятие уровня» до сих пор держит 100/100 на RT: слабо угадать 5 других аниме с идеальным рейтингом? (сложный тест)

«Поднятие уровня» до сих пор держит 100/100 на RT: слабо угадать 5 других аниме с идеальным рейтингом? (сложный тест)

19 февраля 2026 21:30
«Поднятие уровня» до сих пор держит 100/100 на RT: слабо угадать 5 других аниме с идеальным рейтингом? (сложный тест)

Вопроса про Сон Джин-Ву не ждите. Или все-таки?..

«Поднятие уровня в одиночку» вышло в 2024 году и до сих пор умудряется хвастать идеальной оценкой в 100% от критиков на Rotten Tomatoes. Для сериала, который собрал армию и фанатов, и хейтеров, это какое-то волшебство.

Критики в восторге, зрители спорят до хрипоты, а цифра на агрегаторе стоит как вкопанная. Феномен? Возможно.

Но «Соло прокачка» — не единственный тайтл с заветной «соточкой». Таких аниме за всю историю набралось более чем достаточно, и уж поверьте, некоторые названия вас удивят.

В этом тесте нет места очевидным гигантам вроде «Стального алхимика» или «Твоего имени». Только те, кого критики признали безупречными. Шесть кадров, шесть тайтлов. Никаких подсказок, только ваша память и насмотренность.

Готовы проверить, насколько хорошо вы знаете золотой фонд аниме? Тогда поехали. Но предупреждаю: даже опытные отаку рискуют споткнуться на третьем вопросе.

И не забудьте пройти другой наш тест: Хорошо смеется тот, кто проходит тест на 5/5: вспомните советские комедии по последним кадрам

Фото: Кадр из аниме «Поднятие уровня в одиночку»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
