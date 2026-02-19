«Поднятие уровня» до сих пор держит 100/100 на RT: слабо угадать 5 других аниме с идеальным рейтингом? (сложный тест)

Вопроса про Сон Джин-Ву не ждите. Или все-таки?..

«Поднятие уровня в одиночку» вышло в 2024 году и до сих пор умудряется хвастать идеальной оценкой в 100% от критиков на Rotten Tomatoes. Для сериала, который собрал армию и фанатов, и хейтеров, это какое-то волшебство.

Критики в восторге, зрители спорят до хрипоты, а цифра на агрегаторе стоит как вкопанная. Феномен? Возможно.

Но «Соло прокачка» — не единственный тайтл с заветной «соточкой». Таких аниме за всю историю набралось более чем достаточно, и уж поверьте, некоторые названия вас удивят.

В этом тесте нет места очевидным гигантам вроде «Стального алхимика» или «Твоего имени». Только те, кого критики признали безупречными. Шесть кадров, шесть тайтлов. Никаких подсказок, только ваша память и насмотренность.

Готовы проверить, насколько хорошо вы знаете золотой фонд аниме? Тогда поехали. Но предупреждаю: даже опытные отаку рискуют споткнуться на третьем вопросе.

