Киноафиша Новости На Okko стартовал сериал «Встать на ноги»

5 февраля 2026 13:29
Уголовник Гоша Куценко налаживает отношения со своей дочерью-инвалидом.

В онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера многосерийного инклюзивного драмеди «Встать на ноги». Главные роли исполнили Гоша Куценко и Мила Ершова. Пока для просмотра доступны первые два эпизода. Последующие серии будут выходить в еженедельном формате. Завершится сезон 19 марта.

В центре сюжета — бывший уголовник по прозвищу Старый (Куценко), который выходит на свободу по УДО после длительного заключения. Однако начинать жизнь с чистого листа он не собирается. Главный герой намерен сбежать, забрав свою долю денег у своего бывшего друга (Алексей Розин). Тот бросил Старого на произвол судьбы, а ныне является преуспевающим бизнесменом. Реализовать этот план Старому мешает его дочь Оля (Ершова), которая передвигается на инвалидной коляске. Дело в том, что Старый вынужден жить с Олей в одной квартире, находясь под надзором полиции. Обстоятельства вынуждают персонажа Куценко наладить отношения с дочерью и загладить перед ней вину.

В основной актерский состав также вошли Ольга Лерман, Юлия Александрова, Кузьма Котрелев и другие. Режиссером выступает Павел Тимофеев («Выжившие»). Над сценарием работали Александр Носков и Полина Шаталова.

Фото: Онлайн-кинотеатр Okko
Юрий Волошин
Юрий Волошин
