Нео всегда был самым странным Избранным: глупые ляпы «Матрицы» стали заметны спустя 26 лет

Если вы не пересматривали «Матрицу» последние лет десять — не пересматривайте. Оставьте ее в покое, пусть живет в вашей памяти идеальным фильмом, в котором Нео уворачивается от пуль, Тринити щеголяет в шикарном костюме, а агент Смит выступает врагом вообще для всех.

Потому что если вы включите ее сейчас, спустя 26 лет после выхода, вас ждет жестокая встреча с реальностью. Не та, в которой ваши мышцы и глаза болят, ведь вы никогда ими не пользовались.

Начнем с того, кто вообще слил героев. Сайфер в исполнении Джо Пантолиано — классическая «крыса», которая сдает своих за нейроновый стейк и красное вино. Но если вдуматься, он же, судя по всему, единственный адекватный человек во всей этой истории. Он говорит Морфеусу, что реальный мир ужасен, а в симуляции можно не прятаться по тоннелям. Сайфер, по сути, первый кто познал экзестенциальный кризис в мире «Матрицы».

Дальше хуже. Сцена, где Нео выходит из комы и оказывается в реальном мире крута, пока не смотришь на детали. Парень всю жизнь провел в состоянии полного анабиоза, его мышцы должны быть хуже, чем у новорожденного котенка, вестибулярный аппарат ни к черту, а зрительные нервы атрофированы. Спустя пару недель Нео уже выглядит так, словно провел годы в лечебнице Кисловодска. И это на скудной диете выживальщиков.

Дальше Морфеус с его пафосными речами: люди проиграли войну машинам и в отчаянии решили выжечь небо, чтобы лишить роботов солнечной энергии. Блестящий план, дайте Нобелевку стратегам. Только вот Солнце нужно не только машинам, но и всему живому на Земле. То есть человечество, пытаясь навредить противнику, просто убило само себя. Опять отсутствие логики.

Но и создатели Матрицы недалеко ушли. Они построили сложнейшую симуляцию реальности, чтобы использовать людей как батарейки. Но зачем такие сложности? Если вы уже победили, загнали людей в капсулы и полностью контролируете их тела, почему просто не подключить их к системе жизнеобеспечения без всяких виртуальных миров? Зачем тратить ресурсы на симуляцию 1999 года с агентами, которые бегают и стреляют?

Чем дольше смотришь, тем больше вопросов. Почему роботы-охранники в реальном мире оснащены тепловизорами, но у них нет обычных камер? То есть спрятаться за кусок металла — и ты невидимка? Как работает побег через телефонную трубку? И главное: почему Матрица не засекает, когда герои в нее входят? Они же подключаются к системе — неужели нельзя отследить несанкционированное вторжение?

Вишенка на торте сам Избранный — это кто-то с тяжелой судьбой, с уникальными способностями, с предназначением. Нео — просто офисный работник, который сидит в будке и пишет код. Он не прошел тяжелых испытаний, не обладает выдающимся интеллектом, у него нет харизмы пророка. Да, он круто стреляет и дерется, и спаситель только потому, что так решила одна из программ.