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Киноафиша Новости Появился новый взрывной тизер шпионского боевика «Серый человек»

Появился новый взрывной тизер шпионского боевика «Серый человек»

11 июля 2022 12:18
Появился новый взрывной тизер шпионского боевика «Серый человек»

Netflix готовится представить свой главный летний блокбастер.

Стрим-сервис Netflix выпустил новый проморолик своего самого дорогостоящего оригинального фильма «Серый человек». Зрителей ждет остросюжетный шпионский триллер, главные роли в котором исполняют Райан Гослинг, Крис Эванс и Ана де Армас. Бюджет проекта оценивается в $200 млн. Свежий тизер приурочен к выходу фильма в ограниченный прокат 15 июля. На Netflix «Серый человек» станет доступен 22 июля.

Трейлер начинается с того, что экс-агент ЦРУ Курт Джентри (Гослинг) проходит через торжествующую толпу, пока в небе взрываются фейерверки. По речи за кадром становится понятно, что Джентри угрожает опасность «ликвидации», поскольку «к нему в руки попала компрометирующая информация». Затем на экране появляется бывший коллега Джентри по имени Ллойд Хансен (Эванс), который спрашивает, о ком именно идет речь. «Серый человек», – отвечает сотрудник ЦРУ в исполнении Реге-Жана Пейджа. Остальная часть ролика изобилует экшен-сценами с рукопашными боями, автомобильными погонями и даже с горящим в воздухе самолетом.

«Серый человек» основан на одноименной серии романов Марка Грини. Режиссерами экранизации выступают Энтони и Джо Руссо («Мстители: Финал»). Сценарий Джо Руссо написал совместно с Кристофером Маркусом и Стивеном МакФили. Кроме упомянутых, в актерский состав вошли Билли Боб Торнтон, Джессика Хенвик, Дхануш, Вагнер Моура и Элфри Вудард.

Фото: Netflix
Елена Королева
Елена Королева
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