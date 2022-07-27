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Киноафиша Новости Премьера фильма «Убийцы цветочной луны» может состояться на следующем Каннском кинофестивале

Премьера фильма «Убийцы цветочной луны» может состояться на следующем Каннском кинофестивале

27 июля 2022 15:24
Премьера фильма «Убийцы цветочной луны» может состояться на следующем Каннском кинофестивале

В новом фильме Мартина Скорсезе задействованы Леонардо ДиКаприо и Роберт ДеНиро.

Deadline в эксклюзивном материале сообщает, что драматический вестерн Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» выйдет в свет в 2023 году. Согласно источнику, мировая премьера должна состояться на Каннском кинофестивале, в Венеции или же в рамках какого-то другого крупного мероприятия.

Изначально релиз «Убийц цветочной луны» был намечен именно на 2023 год, но между Скорсезе и Apple имели место дискуссии о том, чтобы выпустить фильм уже в конце текущего года, тем самым сделав заявку на борьбу за «Оскар». Учитывая вопиющие действия Уилла Смита на прошлой церемонии, руководство Apple решило повременить с выпуском драмы о рабстве «Высвобождение» (Emancipation), в которой главную роль исполняет оскандалившийся актер. На этом фоне у Apple возникла идея форсировать премьеру «Убийц цветочной луны», но такой вариант, очевидно, оказался неосуществимым. Скорсезе известен скрупулезным подходом к монтажу своих фильмов, так что не исключено, что он попросту отказался ускорять производство в угоду Apple.

Съемки «Убийц цветочной луны» завершились в сентябре 2021 года. Бюджет картины оценивается в $200 млн. В актерский состав вошли Леонардо ДиКаприо, Джесси Племонс, Роберт Де Ниро, Лили Гладстоун, Джон Литгоу, Брендан Фрейзер и другие.

Фото: Apple
Елена Королева
Елена Королева
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