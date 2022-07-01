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Киноафиша Новости Дженнифер Коннелли и Бен Уишоу сыграют в черной комедии «Плохое поведение»

Дженнифер Коннелли и Бен Уишоу сыграют в черной комедии «Плохое поведение»

1 июля 2022 14:29
Дженнифер Коннелли и Бен Уишоу сыграют в черной комедии «Плохое поведение»

Режиссерский дебют актрисы Элис Энглерт.

Как сообщает Deadline, Дженнифер Коннелли и Бен Уишоу пополнили актерский состав новозеландской независимой комедии под названием «Плохое поведение» (Bad Behaviour). Фильм по собственному сценарию снимет Элис Энглерт, которая также исполнит одну из ведущих ролей. В касте также задействованы Ана Скотни, Даша Некрасова, Каран Гилл и Марлон Уильямс.

По данным СМИ, «Плохое поведение» – черная комедия, повествующая о женщине по имени Люси (Коннелли), которая в детстве была актрисой. На фоне проблемных отношений со своей дочерью-каскадершей (Энглерт) Люси приобщается к духовной практике, которой руководит мужчина по имени Илон (Уишоу).

Коннелли известна по ролям в таких фильмах, как «Лабиринт», «Реквием по мечте», «Обещать – не значит жениться». В 2002 году она удостоилась премии «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Игры разума». Ее последняя на данный момент картина – блокбастер «Топ Ган: Мэверик», который собрал в мировом прокате феноменальные $1,02 млрд.

Уишоу обрел мировую славу, исполнив титульную роль в фильме «Парфюмер» по роману Патрика Зюскинда. Также на счету английского актера роль Q в нескольких частях «Джеймса Бонда». Текущий проект Уишоу – медицинский сериал «Будет больно».

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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