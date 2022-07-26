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Киноафиша Новости Сара Полсон сыграет в хоррор-триллере «Пыль»

Сара Полсон сыграет в хоррор-триллере «Пыль»

26 июля 2022 13:01
Сара Полсон сыграет в хоррор-триллере «Пыль»

Она заменила Клэр Фой.

Как передает Variety, Сара Полсон, известная по ролям в телепроектах Райана Мерфи, возглавила актерский состав хоррор-триллера «Пыль» (Dust). Сообщается, что изначально ведущая роль предназначалась для Клэр Фой, но из-за накладки в рабочем графике она выбыла из этого проекта. Производством картины занимается кинокомпания Searchlight Pictures. Съемки начнутся в следующем месяце.

Сценарий «Пыли» написала Кэрри Круз. Она же выступит режиссером вместе с Уиллом Джоинсом. Фильм расскажет о матери, которую преследует ее прошлое. Перед лицом этой угрозы главная героиня предпринимает исключительные меры, чтобы защитить свою семью. Ранее Полсон уже сотрудничала с Searchlight Pictures, снявшись в таких картинах, как «12 лет рабства» (2013) и «Марта, Марси Мэй, Марлен» (2011).

«Сара – великолепная актриса, так что мы воодушевлены возможностью поработать с ней снова», – заявили боссы Searchlight Дэвид Гринбаум и Мэттью Гринфилд.

Кроме ролей в таких сериалах, как «Американская история ужасов», «Американская история преступлений» и «Рэтчед», на счету Полсон роли в фильмах «8 подруг Оушена», «Щегол», «Кафе «Голубая сойка», «Птичий короб» и «Кэрол».

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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