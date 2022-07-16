Страшно романтично: 5 поступков в мелодрамах, которые в жизни совершили бы только маньяки

При виде этих сцен в фильмах у вас бегут мурашки от душевного трепета, а в реальности — от панического страха.

В борьбе с собственным цинизмом мы складываем в копилочку приятные воспоминания о самых романтических моментах из любимых фильмов. Вдохновившись ими, каждая мечтает найти своего принца, который не будет скупиться на красивые поступки. Но держим пари, в некоторых случаях, повтори ваш суженый те или иные сцены, вы приняли бы его по меньшей мере за безумца.

«Сумерки», 2008

История любви вампира Эдварда Каллена (Роберт Паттинсон) и обычной девушки Беллы Свон (Кристен Стюарт) покорила сердца многих девушек по всему миру. Кого-то очень умиляло, что Эдвард любовался Беллой, незаметно пробравшись к ней в комнату через окно, пока та тихо спала. Хотя в реальной жизни это выглядело бы жутковато, и в любопытного парня уже бы летела подушка и сыпались всяческие ругательства.

Сумерки

Тест: каким сериальным психопатом мог быть твой бывший? В фильме полно любовных историй, заслуживающих внимания, но самой цитируемой стала сцена с табличками, когда Марк (Эндрю Линкольн) признается в любви Джульет (Кира Найтли). Хоть она и замужем за его лучшим другом, Марк тайком приходит к порогу их дома с несколькими плакатами и аудиопроигрывателем. Вкупе с тем, как он следил за ней с помощью объектива видеокамеры, хранил свадебную запись на самом видном месте, такой, на первый взгляд, романтичный поступок кажется скорее жутковатым поведением сталкера.

Реальная любовь

В финальном эпизоде Энди (Кейт Хадсон) уезжает на такси, а Бен (Мэттью Макконахи) гонится за ней на мотоцикле, виляя между другими машинами на большой скорости. Такой азарт кажется романтичным, но разве Бен — не безрассудный парень и самоубийца, который мог врезаться в кого-нибудь, убиться сам и навредить другому?

Как отделаться от парня за 10 дней

В одной из самых романтических картин XXI века немало сцен, напоминающих сладкие грезы девушек, которые мечтают о вечной любви. А Ной — герой Райана Гослинга — и вовсе стал для многих идеальным принцем, способным на красивые поступки. Однако порой его сумасбродное поведение, которое в фильме выглядит героически, в реале скорее бы оттолкнуло ментально здорового человека. Ной и Элли (Рэйчел Макадамс) впервые встретились в парке аттракционов, где девушка сразу отказала простоватому пареньку в свидании. Безумный Ной не стерпел отказа, забрался на колесо обозрения к незнакомке Элли с ее другом и повис на двух, а потом и на одной руке на вершине аттракциона. Налицо поведение одержимого человека, который не боится ни за свою жизнь, ни за психологическое состояние будущей возлюбленной. Романтично? Не думаем.

Дневник памяти

Гэтсби (Леонардо Ди Каприо) купил огромную виллу напротив дома своей бывшей возлюбленной Дейзи (Кэри Маллиган) и каждый день следил за зеленым огоньком маяка на другой стороне залива. Звучит романтично до тех пор, пока не представите, что это ваш бывший молодой человек… Затем герой Ди Каприо тайно заманил девушку на встречу якобы с кузеном, а на самом деле с ним, не спросив, хочет ли этого Дейзи. Да еще и самовольно превратил дом Ника (Тоби Магуайр) в какую-то нелепую цветочную оранжерею, чтобы произвести на нее впечатление.