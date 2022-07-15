Что смотреть на выходных: 9 новинок онлайн — вампиры, инопланетяне и нетипичный Данила Козловский

На этой летней неделе стриминги в своих проектах предлагают распутать коррумпированную схему, зависнуть с вурдалаками, посмеяться на съемках кино и просто влюбиться.

11 июля, AMC

Кому понравится: тем, кто согласен, что «Во все тяжкие» — одно из лучших шоу 21-го века, и готов к финалу его спин-оффа.

Первая часть шестого сезона показала, что сценаристы выводят из игры персонажей с той же легкостью, с какой Джимми Макгилл попадает в неприятности. Проделав путь от неудачливого авантюриста до алчного адвоката, Сол Гудман вот-вот доберется до точки, где начнутся «Во все тяжкие». Два сериала должны связать концы, ответив по меньшей мере на два вопроса: где во время продолжения находилась Ким и куда ведут флешбэки с Джином из Омахи. В финальной части также обещали появление Джесси Пинкмана (Аарон Пол) и Уолтера Уайта (Брайан Крэнстон).

Лучше звоните Солу

12 июля, Амедиатека

Кому понравится: тем, кто обожает полицейские драмы с уклоном в политику, и фанатам «Прослушки».

Создатель легендарного сериала «Прослушка» Дэвид Саймон периодически возвращается на ТВ с новыми проектами, чтобы напомнить, как делать настоящее шоу. «Мы владеем этим городом» — как обычно, первоклассная криминальная драма с той степенью сценарной проработки, которая присуща хорошему (пусть и бывшему) журналисту. В центре сюжета снова Балтимор. Нелинейная история рассказывает о зарвавшемся сержанте из спецподразделения по контролю оборота оружия, которого уличили в коррупции. За ним потянулась целая сеть полицейских преступлений.

Мы владеем этим городом

13 июля, Кинопоиск, more.tv

Кому понравится: тем, кому по душе истории о влюбленности и стилистика 70-х.

Режиссер «Ночей в стиле буги» и «Любви, сбивающей с ног» вернулся к жанру ромкома. Андерсон снимает Купера Хоффмана, сына трагически погибшего Филипа Сеймура Хоффмана, и свою хорошую знакомую-певицу Алану Хаим в ролях молодых людей, которые не сразу понимают, что не могут жить друг без друга. Режиссер делает все, чтобы от дуэта было невозможно отвести глаз. Кроме того, место действия — солнечная приголливудская долина Сан-Фернандо, куда Андерсон, конечно, запускает киношников.

Лакричная пицца

4-й сезон, 12 июля, FX

Кому понравится: тем, кто не против сделать условных «Друзей» вампирами и посмотреть, что из этого получится.

Рейтинговое сериальное воплощение «Реальных упырей» возвращается с новыми эпизодами. Пусть Тайка Вайтити отошел от проекта (ранее он значился в креативных продюсерах), вампирский ситком все еще интересен и зрителям, и критикам. Историю про четырех вурдалаков, которые пытаются ужиться в одном доме, уже продлили на два дополнительных сезона. В новых сериях, кстати, компания собралась делать в своем особняке ремонт, а Надя решила последовать за своей мечтой и открыть вампирский ночной клуб.

Чем мы заняты в тени

Она будет

15 июля

Кому понравится: тем, кто не боится ни хорроров, ни режиссерских дебютов.

По сюжету, в шотландскую деревушку на восстановление после операции приезжает кинозвезда. Однако проклятая земля, где в прошлом заживо сжигали ведьм, таит в себе мощные темные силы, готовые пробудиться. Любопытный фильм Шарлотт Колберт был показан на прошлогоднем кинофестивале в Локарно, где получил награду как лучший дебют. За молодую режиссерку поручился сам Дарио Ардженто, мастер жанра джалло (если кто не знает, так назывались детективные фильмы ужасов с ярким визуальным стилем, возникшие в Италии 70-х). Картину также высоко оценил Альфонсо Куарон («Дитя человеческое»).

Она будет

14 июля, Premier

Кому понравится: тем, кто согласен с некогда предложенным Сашей Бортич аргументом: «Камон, ребят, Козловский…»

В драмеди Данила Козловский, по задумке режиссера, должен показать себя в непривычном для зрителей образе. Актер играет талантливого и неуверенного программиста Севу. Он страдает от одиночества и неожиданно находит понимание у экспериментального устройства — умной колонки «Люся». Та выслушивает и поддерживает своего создателя, однако оказывается, что Сева сам стал объектом исследования искусственного интеллекта, который попросту им манипулирует. Для режиссера Ивана И. Твердовского («Зоология», «Конференция») «Люся» — сериальный дебют, к которому он отнесся как к большому кино. В проекте в драматической роли также снялась Кристина Асмус.

Люся

15 июля, Амедиатека

Кому понравится: тем, кто любит, когда в кино остроумно рассказывают о съемках кино.

В своем сериальном драмеди Оливье Ассаяс («Персональный покупатель») снова признается в любви кино и сыпет остроумными курьезами. То режиссер на встрече с психологом заявляет, что не может общаться с людьми, то театральной звезде (бесподобный Ларс Айдингер) непременно нужно раздобыть наркоты, то главный актер пытается добавить в сериал постельную сцену из-за слабости к бывшей возлюбленной. Среди всего этого хаоса и собственных сомнений героиня Алисии Викандер должна сыграть культовую для всех киноманов Ирму Веп, соблазнительного и опасного персонажа из сериала Луи Фейада «Вампиры».

Ирма Веп

3-й сезон, 13 июля, Hulu

Кому понравится: тем, кто в восторге от «Рика и Морти».

«Кислотный» ситком от создателей «Рика и Морти» про инопланетян, которые вынужденно приземлились на планете Земля. Теперь они под человеческим прикрытием выжидают, когда их компьютер с говорящим именем Пупа эволюционирует до правильных мегаломанских масштабов. Несмотря на первоначальные сравнения с «Риком и Морти», шоу было высоко оценено как самостоятельное и сумело обрести собственную фанбазу. В новом сезоне поклонников ждет еще больше абсурда в безумных неоновых тонах. Шоу уже продлено на 4-й сезон.

Обратная сторона Земли

15 июля, Netflix

Кому понравится: любителям стильных дорам.

Корейские мелодрамы с закрученным сюжетом получают сотни тысяч просмотров по всему миру. Конечно, этот тренд не мог обойти стороной один из главных стримингов. Новый сериал в первом приближении напоминает российских «Содержанок». По сюжету же главная героиня обращается в необычное брачное агентство, которое занимается подбором состоятельной пары для клиента. Так заказчик получает и желанный социальный статус, и богатство. Однако героиню брак по расчету не интересует, ей движет давняя месть. Кстати, в главной роли красавица Ким Хи-сон, которая, в частности, играла принцессу в фэнтезийном «Мифе» с Джеки Чаном.