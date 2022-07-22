Юмор, достойный «Оскара»: 5 лучших комедийных сериалов последних лет

Собрали для вас пять лучших комедийных сериалов 2020-2021 годов, вошедших в шорт-лист «Эмми» и укравших сердца миллионов зрителей.

2022-й — определенно тот год, когда нам очень не хватает качественного юмора. К счастью, даже в темные времена комедия продолжает жить, оставаясь чуть ли не самым востребованным жанром кинематографа, который тем не менее довольно строго судится искушенной аудиторией.

Премия «Эмми» за лучшую режиссуру, сценарий и главную женскую роль, а также номинации за лучший сериал и лучшую второстепенную роль.

Действие шоу разворачивается вокруг некогда популярной комедиантки Деборы Вэнс, эдакой постаревшей версии невероятной миссис Мейзел, которая смогла построить карьеру благодаря отличному чувству юмора и самоиронии. Увы, к 2020 году легенда объективно исписалась — жизнь стала слишком холеной, стабильной и, как ни странно, предсказуемой. Именно в этот момент в жизни Деборы появляется амбициозная сценаристка Эйва, готовая пойти на все, чтобы восстановить свою пострадавшую от cancel culture репутацию.

«Хитрости» — это во многом актерский бенефис бесконечно талантливой Джин Смарт («Фрейзер»), которая впервые за много лет получила возможность по-настоящему раскрыть свои таланты перед зрителями. Воспринимать шоу в отрыве от Смарт просто невозможно: она — душа и сердце «Хитростей» и определенно та единственная причина, по которой их вообще стоит смотреть. Впрочем, сериал также может понравиться всем ценителям скетчей SNL и просто любителям старого доброго стендапа.

Хитрости

Номинации «Эмми» за лучший комедийный сериал, лучшую мужскую и женскую роли, а также лучший сценарий и лучшего приглашенного гостя.

Главная героиня сериала — молодая женщина по имени Элеонор Шеллстроп, которая, ко всеобщему удивлению, умирает в самом расцвете сил и попадает в загробный мир с раем и адом. Небесные наставники недвусмысленно намекают Элеонор, что при жизни она была не самым лучшим человеком, а значит — пришло время ответить за собственные ошибки. К счастью, один из ангелов дает главной героине шанс вновь вернуться на Землю, но старые привычки, увы, все еще дают о себе знать.

Имя сценариста Дрю Годдарда («Хижина в лесу») определенно должно быть в воч-листе каждого уважающего себя киномана. За последние несколько лет Годдард зарекомендовал себя как исключительно талантливый автор, способный если не изменить жанр комедии, то уж точно придать ему долгожданной новизны. Прибавьте к Годдарду имя Майкла Шура, шоураннера культовых «Парков и зон отдыха», и еще одного сценариста «Хорошего места» — и вы получите, вероятно, один из самых интересных сериалов современности, в котором нетривиальный юмор соседствует со вполне себе человеческой драмой.

В лучшем мире

Номинации «Эмми» за лучший комедийный сериал, лучшую главную/второстепенную женские роли, лучшую режиссуру, лучший сценарий.

Сюжет сериала фокусируется на стюардессе Кэсси, которая слишком часто летает и слишком редко бывает трезвой. В один прекрасный день пагубное пристрастие к алкоголю доводит Кэсси до криминала: главная героиня оказывается один на один с трупом мужчины, которого встретила во время очередного рейса. Как выпутаться из этой ситуации — непонятно. Одно известно точно: погибший был замешан в каких-то темных делишках и явно имел связи с преступным миром Нью-Йорка.

Как и «Хитрости», шпионская комедия «Бортпроводница» является актерским бенефисом Кэйли Куоко, которая в течение долгих лет не выходила из образа «наивной» блондинки Пенни, главной героини «Теории большого взрыва». «Бортпроводница» стала для нее настоящим глотком воздуха и уникальной возможностью продемонстрировать себя с совершенно новой стороны. Помимо комедийной составляющей, в шоу поднимается множество актуальных социальных тем, таких как алкоголизм, эмоциональное насилие, детские травмы и многое другое.

Бортпроводница

Номинации «Эмми» за лучший комедийный сериал, лучшую главную/второстепенную мужскую роль, лучшего приглашенного актера.

Главный герой сериала — Сэнди Комински — некогда известный голливудский актер, который на закате карьеры решил навсегда завязать со своим ремеслом. Вместо этого Комински открыл собственные учебные курсы, цель которых — обучить актерскому мастерству талантливую молодежь. Все свободное от работы время Сэнди проводит вместе со своим лучшим другом Норманом Ньюлэндером — он помогает ему воспринимать все проблемы пожилой жизни с должной ноткой позитива.

«Метод Комински» — это тот самый жизнеутверждающий сериал, который невольно делает жизнь своего зрителя чуточку лучше. Идеальный вариант для тех, кто не может выбраться из всепоглощающей депрессии — юмор и неукротимая энергия Майкла Дугласа работает лучше любых антидепрессантов. Как и в жизни, в «Методе Комински» немало трагических моментов, которые с лихвой компенсируются порцией по-настоящему острых шуток.

Метод Камински

Премия «Эмми» за лучший комедийный сериал, лучшую главную/второстепенную мужскую роль, лучшую женскую роль второго плана, номинации за лучшую режиссуру, лучший сценарий эпизода.

Действие сериала разворачивается вокруг тренера английского клуба «Ричмонд» — простого американского парня по имени Тед Лассо, который хоть и любит футбол, но мало что понимает в настоящем спорте. Тем не менее главный герой готов к настоящим вызовам: именно по этой причине он соглашается на малоперспективную работу в британском футбольном клубе и даже переезжает на Туманный Альбион, чтобы вновь воздвигнуть «Ричмонд» на пьедестал почета.

«Тед Лассо» — это сериал, который, говоря без лишней скромности, спас стриминговый сервис Apple TV+ от тотального разгрома. Комедийное шоу с Джейсоном Судейкисом в главной роли принесло яблочной платформе 25% подписчиков со всего мира. Историю о простодушном Теде Лассо полюбили не только в Америке, но и в странах Европы, Азии, даже в России. В 2020 году «Тед Лассо» стал самой номинированной комедией за всю историю «Эмми». Воодушевляющий топ повествования, запредельная искренность и талантливая актерская игра — три главных составляющих успеха «Теда Лассо», именно они смогли выделить его на фоне других юмористических сериалов.