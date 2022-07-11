Морган Фриман и Жюльет Бинош спасают похищенную девочку в трейлере триллера «Райское шоссе»

Студия Lionsgate представила трейлер остросюжетного фильма «Райское шоссе» во главе с Морганом Фриманом, Жюльет Бинош и Фрэнком Грилло. Бинош играет дальнобойщицу, которая невольно оказывается вовлечена в операцию по торговле людьми. Фриман выступает в образе ветерана полиции, который должен помочь героине Бинош и похищенной девочке оказаться в безопасности.

Трейлер начинается с мрачной сцены, которая готовит почву для дальнейшей большой погони. Герой Фримана, за плечами которого пятьдесят лет службы в полиции, оказывается в доме, где девочку по имени Лейла (Хала Финли) держали в клетке. Лейла пропала, поэтому персонаж Фримана вместе со своим напарником (Камерон Монахэн) отправляются работать в полевых условиях, пытаясь выйти на торговцев людьми, в руках которых может находиться девочка. Тем временем Салли (Бинош) выполняет свои обычные рабочие обязанности, но рутина прерывается, когда ее сидящий в тюрьме брат Деннис (Грилло) просит ее о помощи. Чтобы спасти Денниса от насильственной смерти, Салли вынуждена взять в качестве «груза» Лейлу и переправить ее в назначенное место.

Салли выполняет свою миссию, но Лейла, судя по всему, убивает человека, который должен был ее забрать. После этого Салли решает помочь Лейле. Спасаясь от преследователей, героини постепенно проникаются друг к другу доверием и теплыми чувствами.

Режиссером и сценаристкой «Райского шоссе» выступает дебютантка Анна Гуттормсгард. Релиз картины состоится 29 июля.