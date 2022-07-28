Супергерой Сильвестр Сталлоне борется с преступностью в трейлере боевика «Самаритянин»

Стрим-сервис Amazon Prime Video выпустил первый трейлер фэнтезийного боевика «Самаритянин», в котором легенда Голливуда Сильвестр Сталлоне играет ушедшего на покой супергероя. В фильме также снялся Джейвон Уолтон («Эйфория»), сыгравший тринадцатилетнего мальчика, который убеждает персонажа Сталлоне вновь взяться за очистку города от преступников.

В трейлере зрителей переносят в вымышленный Гранит-Сити – это мегалополис, изобилующий небоскребами, машинами и злоумышленниками. Работая мусорщиком, престарелый Джо Смит (Сталлоне) проводит дни, выуживая из мусорных баков разные ценные предметы и давая им новую жизнь – это хобби помогает мужчине коротать время. Этой простой и честной жизни приходит конец, когда Джо знакомится с Сэмом (Уолтон). Однажды Джо заступает за Сэма, когда на мальчика толпой набрасываются хулиганы. У Сэма возникает подозрение, что его спаситель – супергерой Самаритянин, который якобы погиб 25 лет назад. Сначала Джо отрицает эту догадку, но потом все же признается, что она верна. Сэм призывает своего нового друга вновь надеть свою супергеройскую униформу и избавить Гранит-Сити от преступности.

Снял «Самаритянина» режиссер Джулиус Эйвери по сценарию Брэги Ф. Шута. Производством занималась продюсерская компания Сталлоне Balboa Productions. Вместе со Сталлоне и Уолтоном в фильме задействованы Даша Поланко и Мойзес Ариас.

На Amazon Prime Video «Самаритянин» выйдет 26 августа.