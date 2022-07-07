Студент попадает в волшебный мир оперы Моцарта в трейлере фэнтезийного фильма «Волшебная флейта»

Роланд Эммерих наиболее известен как режиссер таких фантастических фильмов-катастроф, как «День независимости», «Послезавтра» и «Падение Луны», но он также работает в качестве продюсера, занимаясь созданием картин совершенно иного плана. Очередным продюсерским проектом Эммериха станет фильм, основанный на знаменитой опере Вольфганга Амадея Моцарта «Волшебная флейта» (1792). Накануне предстоящая картина получила первый трейлер.

«Волшебная флейта» станет захватывающим приключением «сквозь время, музыку и любовь». Главный герой фильма – 17-летний парень по имени Тим Уокер (Джек Вульф), который перебирается из родного Лондона в австрийские Альпы, чтобы приступить к обучению в легендарной музыкальной школе Моцарта. В ролике показано, что Тиму не удается подружиться со сверстниками, которые подтрунивают и посмеиваются над ним. Однако вскоре случается нечто экстраординарное: Тим обнаруживает в старинном здании школы тайный портал, который ведет в волшебный мир оперы Моцарта «Волшебная флейта». Чтобы вернуться в реальный мир, Тиму нужно использовать силу музыки и магии.

В актерский состав картины также вошли Ф. Мюррэй Абрахам, Иван Реон, Аша Бэнкс и Амир Уилсон. Режиссером и соавтором сценария выступает дебютант Флориан Сигл. Датой релиза «Волшебная флейта» пока не обзавелась.