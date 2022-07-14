Галадриэль вспоминает свои страшные видения в новом трейлере сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Стрим-сервис Amazon Prime Video представил новый трейлер своего высокобюджетного сериала «Властелин колец: Кольца власти», который является приквелом по отношению к знаменитой трилогии «Властелин колец» Питера Джексона.

В новом проморолике акцент сделан на двух главных персонажах, которые также фигурируют в фильмах Джексона – это молодые Галадриэль (Морвет Кларк) и Элронд (Роберт Арамайо). Они показаны спорящими об упрямой вере Галадриэль в то, что зловещий враг добра, которого считают поверженным, по-прежнему несет опасность Средиземью. Поскольку Галадриэль значительно старше Элронда (он в итоге женится на ее дочери), она считает, что он недооценивает силу тьмы. «Ты не видел того, что видела я», – говорит она мрачно, после чего следует вгоняющий в ужас кадр, представляющий собой абсолютный триумф смерти и разрушения.

Впрочем, для тех, кто не знаком с историей Второй эпохи Средиземья (за тысячи лет до событий, показанных в «Братстве кольца» и «Хоббите»), новый трейлер едва ли дает представление о главном нарративе предстоящего сериала. Вместо этого зрителей знакомят с разными королевствами, составляющими Средиземье. Также в ролике мельком показывают мохноногов, которые являются предками хоббитов.

Премьера первого сезона «Властелина колец: Кольца власти» состоится 2 сентября.