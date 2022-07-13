Не узнать: вот как сейчас выглядят 15 актрис, чьей красоте завидовали все женщины

Популярность, увы, не спасает наших вчерашних кумиров от старости. Будь ты хоть секс-символом современности, хоть «Спасателем Малибу», хоть «Мисс мира», но годы рано или поздно берут свое. Так, «маленькой ведьме» Сабрине уже 46, а кокетливой Иветти из «Клона» – и вовсе 70 лет. Давайте посмотрим, кому из звезд прошлых десятилетий удалось сохранить свою красоту, а к кому время оказалось безжалостно.

Зрители, выросшие в 90-е и нулевые годы, точно помнят и любят эту актрису. В 1990 году Шеннен воплотила образ Бренды в культовом сериале «Беверли-Хиллз, 90210», а в 1998-м ее пригласили на роль старшей сестры-ведьмы Прю Холливелл в сериал «Зачарованные». Таким образом, она охватила аудиторию с разными предпочтениями и интересами и влюбила в себя немало мужчин. Однако сейчас Доэрти изменилась практически до неузнаваемости. Актрисе 51 год, она пережила непростую борьбу с раком и практически забросила съемки. Кроме того, на ее карьере отразился непростой характер и постоянные ссоры с коллегами, например, с экранной «сестрой» Алиссой Милано. Сегодня на лице женщины можно увидеть множество морщин, да и ее фигура изменилась отнюдь не в лучшую сторону.

Шеннен Доэрти

Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров Раз уж речь зашла о «Зачарованных», нельзя не упомянуть и других сестер семейства Холливелл. Холли Мари Комбс – она же Пайпер – недавно отметила свой 48-й день рождения. Поклонники замечают, что актриса сохранилась значительно лучше своей старшей коллеги по съемкам. В 2019 году она сыграла свадьбу с известным ресторатором Майком Райаном и с удовольствием посвятила себя семье. Несмотря на практически полный уход из карьеры, Холли выглядит подтянуто и свежо, а на всех новых фото лучезарно улыбается. Изредка она все же играет эпизодические роли в сериалах – например, она воплотила образ матери одной из героинь в «Милых обманщицах».

Холли Мари Комбс

Третья по возрасту, но не по красоте «сестра Холливелл» до сих пор пользуется успехом и популярностью. Фиби, то есть Алиссе Милано, уже 49 лет, но она даже не думает стареть и по-прежнему выглядит не хуже, чем на пике своей карьеры. Несмотря на перенесенный выкидыш и сопутствующие проблемы со здоровьем, Алисса родила двоих детей и построила счастливый брак, не бросив сниматься в кино. К тому же она записывает музыкальные альбомы, ведет телешоу и участвует в благотворительности.

Алисса Милано

И наконец, четвертая из главных героинь «Зачарованных» – Роуз Макгоуэн, сыгравшая младшую сводную сестру Пейдж Мэтьюс. Сейчас ей 48 лет, и женщина по-прежнему часто появляется перед камерами. Но вот смену ее образа можно назвать поистине шокирующей. Вместо привычных зрителям волнистых локонов актриса носит вызывающий «ежик», а на ее лице заметны следы наркотической зависимости и психических проблем, которые она признала в 2017 году.

Роуз Макгоуэн

Эта женщина – настоящий секс-символ 90-х годов. Андерсон получила всемирное признание после роли юной красавицы Си Джей Паркер в «Спасателях Малибу». Сложно поверить, но сейчас ей уже 55. Конечно, разглядеть в ее лице былую свежесть и красоту затруднительно. Впрочем, для своих лет дива выглядит отлично, постоянно поддерживая себя в форме. А секс-скандалы и суды в ее биографии сменились активной жизненной позицией, благотворительностью и защитой экологии.

Памела Андерсон

Ясмин Блит («Спасатели Малибу»)

А вот коллеге Памелы по съемкам в «Спасателях Малибу» Ясмин Блит повезло меньше. Сегодня даже самые преданные поклонники едва ли распознают в ней спортсменку Кэролайн Холден. Много лет женщина боролась с наркозависимостью, в результате чего поправилась в несколько раз и перестала сниматься в кино.

Ясмин Блит

Бразильская актриса, сыгравшая восемнадцатилетнюю восточную красавицу Жади, в 2022 году отметила 46-й день рождения. Роль в «Клоне» девушка получила случайно, после отказа другой утвержденной актрисы. Однако именно этот шанс определил весь ее жизненный путь. Сейчас Джованна выглядит чуть ли не лучше, чем в юности. Женщина активно ведет соцсети, где постоянно радует поклонников новыми фото и видео. Она делает стильные стрижки, рекламирует модные бренды одежды и украшений, растит троих детей и живет с уже четвертым по счету супругом – бизнесменом Леонарду Ногейра. Кроме того, Антонелли остается востребованной актрисой у себя на родине.

Джованна Антонелли

Вера Фишер («Клон»)

Одним из самых запоминающихся и обаятельных персонажей сериала «Клон» стала знойная блондинка Иветти в исполнении Веры Фишер, постоянно веселящая зрителей потрясающими выходками. Мало кто знает, что в 1969 году эта актриса завоевала титул «Мисс Бразилия», а в «Клоне» она снималась уже в преклонные для знаменитости годы. Тем не менее Вера популярна до сих пор и, похоже, не собирается стареть. Конечно, она обзавелась парой морщин и лишних килограммов, поэтому многие критики и зрители злословят на ее счет. Да, в ней уже с трудом угадываются былая роскошь и изящество. Но не стоит забывать, что этой женщине уже 70 лет, а найти «бабушку» такого же возраста с такой же внешностью весьма непросто.

Вера Фишер

Только представьте, «Бедной Насте» всея Руси уже 50! Корикова сильно изменилась за эти годы. Она уже не так прекрасна, юна и невинна, как была в 2003-м, во время съемок сериала. Елена разошлась с несколькими мужьями, одна растит сына и продолжает появляться на экране, однако столь же заметных ролей за ней больше не значится. Точной информации о пластических операциях актрисы нет, но фанаты подозревают, что она сделала не одну подтяжку, ведь «плывущие» контуры ее лица раз за разом возвращаются на место, а морщины исчезают, причем выглядит это не всегда естественно.

Елена Корикова

Мелисса Джоан Харт («Сабрина – маленькая ведьма»)

Мелисса играла шестнадцатилетнюю ведьмочку-школьницу, будучи уже взрослой женщиной. И все же ей удалось покорить сердца подростков нулевых годов по всему миру, включая Россию. Сегодня актрисе 46, она иногда появляется в эпизодических ролях. Но изменившуюся внешность женщины многие ругают. Почти до 30 она сохраняла образ подростка, который мешал ей повзрослеть в глазах поклонников. Поэтому появившиеся морщины и лишние килограммы многих шокировали, хоть они и естественны для ее настоящего возраста.

Мелисса Джоан Харт

Годы идут, и знаменитой красавице Рэйчел Грин из «Друзей» уже 53. Но похоже, что Энистон относится к той категории женщин, которые не сдаются старости без боя. Накачанные бицепсы, подтянутые бедра, сияющий взгляд и золотистый загар – все при ней. Дженни по-прежнему звезда, и придраться тут абсолютно не к чему даже самому строгому критику. Помимо прочих многочисленных ролей в мелодрамах и комедиях, в 2021 году она появилась в долгожданной документалке «Друзья: Воссоединение», вновь представ в образе Рэйчел.

Дженнифер Энистон

Робин Райт, исполнившую роль Келли, не раз признавали лучшей актрисой «Санта-Барбары». Но мыльная опера не стала пределом для этой артистки: в ее послужном списке больше 40 ролей в большом кино, включая «Принцессу-невесту», «Форреста Гампа» и сериал «Карточный домик». Сейчас Робин 56 лет, и она по-прежнему плавает по волнам популярности. Злопыхатели отмечают ее морщины, мешки под глазами и некрасивую форму челюсти, но женщине удается скрывать минусы своей внешности за безупречным стилем, удачным макияжем и хорошей самооценкой.

Робин Райт

А вот звезду «Секретных материалов» бывшие поклонники обвиняют в излишней пластике лица. Джиллиан получила всемирную популярность благодаря роли спецагента Даны Скалли. Сегодня ей 53 года, и не так давно она появилась в перезапуске сериала. Однако новый сезон не произвел ожидаемого фурора. Зрители заметили, что Джил увеличила губы, подтянула подбородок и возможно даже сделала ринопластику, что не пошло на пользу ее индивидуальности. Тем не менее актриса продолжает активно сниматься. Например, в 2019 году она получила значимую роль в популярном сериале «Половое воспитание».

Джиллиан Андерсон

Элен Ролле («Элен и ребята»)

Знаменитой Элен из культового молодежного ситкома 90-х стукнуло 55. Французская актриса забросила карьеру еще в 2011 году и заметно изменилась с тех пор. В ней уже практически не узнать привычную зрителям девчонку. Морщины подчеркнули некоторую асимметрию и дисгармоничность ее лица, и все же женщина старается за собой следить. У нее по-прежнему блистательная улыбка и узнаваемая светлая шевелюра.

Элен Ролле

Люси Лоулесс («Зена — королева воинов»)

Завершим подборку еще одной признанной во всем мире звездой 90-х годов. Люси Лоулесс – по праву самая популярная воительница телевидения всех времен. Роль Зены прочно закрепилась за ней на всю жизнь, хоть и досталась ей случайно. Женщину попросили подменить приболевшую актрису в сериале «Удивительные странствия Геракла», и Люси произвела такой фурор, что ей посвятили отдельный проект. Тем не менее эта роль не стала для Лоулесс приговором. Сегодня в ее послужном списке несколько десятков ярких образов – от строгой «верхней» мадам Вандерсекккс из «Евротура» до величественной Лукреции из сериала «Спартак: Кровь и песок». Сейчас Люси 54 года, чего по ней совершенно не скажешь.