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Не узнать: вот как сейчас выглядят 15 актрис, чьей красоте завидовали все женщины

13 июля 2022 07:30
Не узнать: вот как сейчас выглядят 15 актрис, чьей красоте завидовали все женщины

Не ко всем звездам 90-х время оказалось милостиво.

Популярность, увы, не спасает наших вчерашних кумиров от старости. Будь ты хоть секс-символом современности, хоть «Спасателем Малибу», хоть «Мисс мира», но годы рано или поздно берут свое. Так, «маленькой ведьме» Сабрине уже 46, а кокетливой Иветти из «Клона» – и вовсе 70 лет. Давайте посмотрим, кому из звезд прошлых десятилетий удалось сохранить свою красоту, а к кому время оказалось безжалостно.

Шеннен Доэрти («Беверли-Хиллз, 90210», «Зачарованные»)

Зрители, выросшие в 90-е и нулевые годы, точно помнят и любят эту актрису. В 1990 году Шеннен воплотила образ Бренды в культовом сериале «Беверли-Хиллз, 90210», а в 1998-м ее пригласили на роль старшей сестры-ведьмы Прю Холливелл в сериал «Зачарованные». Таким образом, она охватила аудиторию с разными предпочтениями и интересами и влюбила в себя немало мужчин. Однако сейчас Доэрти изменилась практически до неузнаваемости. Актрисе 51 год, она пережила непростую борьбу с раком и практически забросила съемки. Кроме того, на ее карьере отразился непростой характер и постоянные ссоры с коллегами, например, с экранной «сестрой» Алиссой Милано. Сегодня на лице женщины можно увидеть множество морщин, да и ее фигура изменилась отнюдь не в лучшую сторону.

Не узнать: вот как сейчас выглядят 15 актрис, чьей красоте завидовали все женщины
Шеннен Доэрти

Холли Мари Комбс («Зачарованные»)

Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров Раз уж речь зашла о «Зачарованных», нельзя не упомянуть и других сестер семейства Холливелл. Холли Мари Комбс – она же Пайпер – недавно отметила свой 48-й день рождения. Поклонники замечают, что актриса сохранилась значительно лучше своей старшей коллеги по съемкам. В 2019 году она сыграла свадьбу с известным ресторатором Майком Райаном и с удовольствием посвятила себя семье. Несмотря на практически полный уход из карьеры, Холли выглядит подтянуто и свежо, а на всех новых фото лучезарно улыбается. Изредка она все же играет эпизодические роли в сериалах – например, она воплотила образ матери одной из героинь в «Милых обманщицах».

Не узнать: вот как сейчас выглядят 15 актрис, чьей красоте завидовали все женщины
Холли Мари Комбс

Алисса Милано («Зачарованные»)

Третья по возрасту, но не по красоте «сестра Холливелл» до сих пор пользуется успехом и популярностью. Фиби, то есть Алиссе Милано, уже 49 лет, но она даже не думает стареть и по-прежнему выглядит не хуже, чем на пике своей карьеры. Несмотря на перенесенный выкидыш и сопутствующие проблемы со здоровьем, Алисса родила двоих детей и построила счастливый брак, не бросив сниматься в кино. К тому же она записывает музыкальные альбомы, ведет телешоу и участвует в благотворительности.

Не узнать: вот как сейчас выглядят 15 актрис, чьей красоте завидовали все женщины
Алисса Милано

Роуз Макгоуэн («Зачарованные»)

И наконец, четвертая из главных героинь «Зачарованных» – Роуз Макгоуэн, сыгравшая младшую сводную сестру Пейдж Мэтьюс. Сейчас ей 48 лет, и женщина по-прежнему часто появляется перед камерами. Но вот смену ее образа можно назвать поистине шокирующей. Вместо привычных зрителям волнистых локонов актриса носит вызывающий «ежик», а на ее лице заметны следы наркотической зависимости и психических проблем, которые она признала в 2017 году.

Не узнать: вот как сейчас выглядят 15 актрис, чьей красоте завидовали все женщины
Роуз Макгоуэн

Памела Андерсон («Спасатели Малибу»)

Эта женщина – настоящий секс-символ 90-х годов. Андерсон получила всемирное признание после роли юной красавицы Си Джей Паркер в «Спасателях Малибу». Сложно поверить, но сейчас ей уже 55. Конечно, разглядеть в ее лице былую свежесть и красоту затруднительно. Впрочем, для своих лет дива выглядит отлично, постоянно поддерживая себя в форме. А секс-скандалы и суды в ее биографии сменились активной жизненной позицией, благотворительностью и защитой экологии.

Не узнать: вот как сейчас выглядят 15 актрис, чьей красоте завидовали все женщины
Памела Андерсон

Ясмин Блит («Спасатели Малибу»)

А вот коллеге Памелы по съемкам в «Спасателях Малибу» Ясмин Блит повезло меньше. Сегодня даже самые преданные поклонники едва ли распознают в ней спортсменку Кэролайн Холден. Много лет женщина боролась с наркозависимостью, в результате чего поправилась в несколько раз и перестала сниматься в кино.

Не узнать: вот как сейчас выглядят 15 актрис, чьей красоте завидовали все женщины
Ясмин Блит

Джованна Антонелли («Клон»)

Бразильская актриса, сыгравшая восемнадцатилетнюю восточную красавицу Жади, в 2022 году отметила 46-й день рождения. Роль в «Клоне» девушка получила случайно, после отказа другой утвержденной актрисы. Однако именно этот шанс определил весь ее жизненный путь. Сейчас Джованна выглядит чуть ли не лучше, чем в юности. Женщина активно ведет соцсети, где постоянно радует поклонников новыми фото и видео. Она делает стильные стрижки, рекламирует модные бренды одежды и украшений, растит троих детей и живет с уже четвертым по счету супругом – бизнесменом Леонарду Ногейра. Кроме того, Антонелли остается востребованной актрисой у себя на родине.

Не узнать: вот как сейчас выглядят 15 актрис, чьей красоте завидовали все женщины
Джованна Антонелли

Вера Фишер («Клон»)

Одним из самых запоминающихся и обаятельных персонажей сериала «Клон» стала знойная блондинка Иветти в исполнении Веры Фишер, постоянно веселящая зрителей потрясающими выходками. Мало кто знает, что в 1969 году эта актриса завоевала титул «Мисс Бразилия», а в «Клоне» она снималась уже в преклонные для знаменитости годы. Тем не менее Вера популярна до сих пор и, похоже, не собирается стареть. Конечно, она обзавелась парой морщин и лишних килограммов, поэтому многие критики и зрители злословят на ее счет. Да, в ней уже с трудом угадываются былая роскошь и изящество. Но не стоит забывать, что этой женщине уже 70 лет, а найти «бабушку» такого же возраста с такой же внешностью весьма непросто.

Не узнать: вот как сейчас выглядят 15 актрис, чьей красоте завидовали все женщины
Вера Фишер

Елена Корикова («Бедная Настя»)

Только представьте, «Бедной Насте» всея Руси уже 50! Корикова сильно изменилась за эти годы. Она уже не так прекрасна, юна и невинна, как была в 2003-м, во время съемок сериала. Елена разошлась с несколькими мужьями, одна растит сына и продолжает появляться на экране, однако столь же заметных ролей за ней больше не значится. Точной информации о пластических операциях актрисы нет, но фанаты подозревают, что она сделала не одну подтяжку, ведь «плывущие» контуры ее лица раз за разом возвращаются на место, а морщины исчезают, причем выглядит это не всегда естественно.

Не узнать: вот как сейчас выглядят 15 актрис, чьей красоте завидовали все женщины
Елена Корикова

Мелисса Джоан Харт («Сабрина – маленькая ведьма»)

Мелисса играла шестнадцатилетнюю ведьмочку-школьницу, будучи уже взрослой женщиной. И все же ей удалось покорить сердца подростков нулевых годов по всему миру, включая Россию. Сегодня актрисе 46, она иногда появляется в эпизодических ролях. Но изменившуюся внешность женщины многие ругают. Почти до 30 она сохраняла образ подростка, который мешал ей повзрослеть в глазах поклонников. Поэтому появившиеся морщины и лишние килограммы многих шокировали, хоть они и естественны для ее настоящего возраста.

Не узнать: вот как сейчас выглядят 15 актрис, чьей красоте завидовали все женщины
Мелисса Джоан Харт

Дженнифер Энистон («Друзья»)

Годы идут, и знаменитой красавице Рэйчел Грин из «Друзей» уже 53. Но похоже, что Энистон относится к той категории женщин, которые не сдаются старости без боя. Накачанные бицепсы, подтянутые бедра, сияющий взгляд и золотистый загар – все при ней. Дженни по-прежнему звезда, и придраться тут абсолютно не к чему даже самому строгому критику. Помимо прочих многочисленных ролей в мелодрамах и комедиях, в 2021 году она появилась в долгожданной документалке «Друзья: Воссоединение», вновь представ в образе Рэйчел.

Не узнать: вот как сейчас выглядят 15 актрис, чьей красоте завидовали все женщины
Дженнифер Энистон

Робин Райт («Санта-Барбара»)

Робин Райт, исполнившую роль Келли, не раз признавали лучшей актрисой «Санта-Барбары». Но мыльная опера не стала пределом для этой артистки: в ее послужном списке больше 40 ролей в большом кино, включая «Принцессу-невесту», «Форреста Гампа» и сериал «Карточный домик». Сейчас Робин 56 лет, и она по-прежнему плавает по волнам популярности. Злопыхатели отмечают ее морщины, мешки под глазами и некрасивую форму челюсти, но женщине удается скрывать минусы своей внешности за безупречным стилем, удачным макияжем и хорошей самооценкой.

Не узнать: вот как сейчас выглядят 15 актрис, чьей красоте завидовали все женщины
Робин Райт

Джиллиан Андерсон («Секретные материалы»)

А вот звезду «Секретных материалов» бывшие поклонники обвиняют в излишней пластике лица. Джиллиан получила всемирную популярность благодаря роли спецагента Даны Скалли. Сегодня ей 53 года, и не так давно она появилась в перезапуске сериала. Однако новый сезон не произвел ожидаемого фурора. Зрители заметили, что Джил увеличила губы, подтянула подбородок и возможно даже сделала ринопластику, что не пошло на пользу ее индивидуальности. Тем не менее актриса продолжает активно сниматься. Например, в 2019 году она получила значимую роль в популярном сериале «Половое воспитание».

Не узнать: вот как сейчас выглядят 15 актрис, чьей красоте завидовали все женщины
Джиллиан Андерсон

Элен Ролле («Элен и ребята»)

Знаменитой Элен из культового молодежного ситкома 90-х стукнуло 55. Французская актриса забросила карьеру еще в 2011 году и заметно изменилась с тех пор. В ней уже практически не узнать привычную зрителям девчонку. Морщины подчеркнули некоторую асимметрию и дисгармоничность ее лица, и все же женщина старается за собой следить. У нее по-прежнему блистательная улыбка и узнаваемая светлая шевелюра.

Не узнать: вот как сейчас выглядят 15 актрис, чьей красоте завидовали все женщины
Элен Ролле

Люси Лоулесс («Зена — королева воинов»)

Завершим подборку еще одной признанной во всем мире звездой 90-х годов. Люси Лоулесс – по праву самая популярная воительница телевидения всех времен. Роль Зены прочно закрепилась за ней на всю жизнь, хоть и досталась ей случайно. Женщину попросили подменить приболевшую актрису в сериале «Удивительные странствия Геракла», и Люси произвела такой фурор, что ей посвятили отдельный проект. Тем не менее эта роль не стала для Лоулесс приговором. Сегодня в ее послужном списке несколько десятков ярких образов – от строгой «верхней» мадам Вандерсекккс из «Евротура» до величественной Лукреции из сериала «Спартак: Кровь и песок». Сейчас Люси 54 года, чего по ней совершенно не скажешь.

Не узнать: вот как сейчас выглядят 15 актрис, чьей красоте завидовали все женщины
Люси Лоулесс

Фото: Legion-Media
Юлия Курмилева
Юлия Курмилева
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