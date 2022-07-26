Рыцарь Бен Фостер совершает ратные подвиги в трейлере фильма «Средневековье»

Кинокомпания The Avenue представила первый трейлер эпического исторического фильма «Средневековье», который представляет собой сагу о королях, воинах, вере и политических убеждениях. Сериал «Игра престолов» пробудил в массовом зрителе интерес к средневековым сюжетам, которые вовсе не сводятся к одним лишь сражениям на мечах.

Трейлер «Средневековья» переносит зрителей во времена Священной Римской империи. Главный герой этой саги – рыцарь Ян Жижка (Бен Фостер), который верой и правдой служит своему господину в лице лорда Бореша (Майкл Кейн). Однажды маститый правитель поручает Жижке похитить невинную девушку леди Кэтрин (Софи Лоу), являющуюся племянницей короля Франции и невестой могущественного лорда Розенберга (Тиль Швайгер). Таким образом Бореш намерен помешать Розенбергу захватить власть вместе с вероломным венгерским королем Сигизмундом. Жижка соглашается исполнить эту миссию, хотя такой поступок противоречит его личному этическому кодексу. Захватив Кэтрин, рыцарь становится мишенью для целой армии неприятелей. Более того, постепенно Жижкой и Кэтрин завязываются любовные отношения.

Снял «Средневековье» чешский режиссер Петр Якл. Ранее он делал актерскую карьеру, сыграв, например, в «Евротуре» и «Чужой против Хищника», после чего переквалифицировался в сценариста и постановщика.

В российский прокат «Средневековье» должно выйти 8 сентября.