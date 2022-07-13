Звезда «Очень странных дел» Финн Вулфхард снимет комедийный хоррор «Адское лето»

Восходящая кинозвезда Финн Вулфхард и его молодой коллега Билли Брайк готовят комедийный фильм ужасов «Адское лето» (Hell of a Summer). Дуэт выступит в качестве режиссеров и авторов сценария проекта, а также исполнит ведущие роли вместе с Фредом Хехингером («Белый лотос», «Пэм и Томми»).

Сюжет фильма пока держится в секрете. Съемки начнутся в этом месяце в Онтарио, Канада. Финансированием и продвижением проекта занимается кинокомпания 30West.

«Я очень взволнован тем, что мне предстоит снять свой первый полнометражный фильм. У меня появился шанс поработать с невероятным актерским составом и съемочной командой. Я также рад сотрудничеству с такими компаниями, как 30West и Aggregate. Это исполнение мечты», – заявил Вулфхард.

19-летний Вулфхард наиболее известен по образу Майка Уилера в сериале «Очень странные дела». Также на его счету ведущие роли в таких фильмах, как «Оно» (2017) и «Охотники за привидениями: Наследники» (2021). Следующая картина при его участии – комедийная драма студии A24 «Когда ты закончишь спасать мир», где он сыграл вместе с Джулианной Мур. В 2020 году Вулфхард дебютировал в качестве режиссера, выпустив короткометражку «Ночные смены» (Night Shifts). Этот фильм был показан на кинофестивале Fantasia.