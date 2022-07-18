Короче говоря: 3 емкие эмоциональные истории, которые поймет каждый

Несмотря на короткий метр, эти 3 фильма с хронометражем не более 30 минут погрузят вас в настоящие трагикомичные истории.

Еще будучи студентом одного из творческих вузов, режиссер Анатолий Тарабрин стал снимать короткометражные фильмы сразу со звездными артистами нашей страны. И получилось очень неплохо.

Жанр: Черная комедия

Хронометраж: 19 минут

Режиссер: Анатолий Тарабрин

В ролях: Анатолий Кот, Агриппина Стеклова, Виктор Добронравов

Сюжет рассказывает о сценаристе-неудачнике, который тщетно пытается заработать своим трудом. Он уверяет супругу, что скоро ему заплатят, а та устраивает скандал, после чего на счет героя поступает миллион рублей. Семья довольна и начинает обдумывать, куда потратить деньги: жена планирует будущее, а муж решает рискнуть и поставить все деньги на исход футбольного матча. Интерес сюжета вызывает еще то, что в его основе лежит настоящий исторический матч 2016 года. Это незамысловатая комичная история о семейных отношениях, инфантилизме и риске с участием звезд российского кино.

Первый, не считая минутного фильма Подарок, короткометражный фильм режиссера Анатолия Тарабрина. Лента получила более 10 наград на престижных российских и международных фестивалях. Короткометражку отметили на Sunlight Film Festival 2021 в Германии, The Oaks Film Festival 2021 в Лос-Анджелесе, Florence Film Awards 2022 в Италии и на других смотрах.

Кадр из фильма Анатолия Тарабрина «Фортануло»

Жанр: Комедия, драма

Хронометраж: 30 минут

Режиссер: Анатолий Тарабрин

В ролях: Ольга Хохлова, Ян Цапник, Жан Даниэль и др.

Отец-одиночка устраивается на работу к женщине в частный дом, чтобы выполнять разную бытовую работу. Заказчица – женщина с непростым характером, которой необходимо срочно уехать. Она сворачивает деятельность мастера на полпути и отправляет его домой, не заплатив. Но сдавать деньги в школе нужно, штаны у старшего сына порвались и необходимо купить новые. Расстроенный герой идет на отчаянный шаг и решает проникнуть в владения женщины ночью, чтобы доделать свою работу и получить положенный гонорар. План мастера оказывается провальным, так как хозяйка никуда не уехала и оказывается дома.

История об ответственности, настоящей любви и человеческих ценностях, принятии скоропалительных решений в условиях безысходности, поданная через иронию и юмор. Так же стоит отметить великолепную художественную работу картины. Дом, в который переехала главная героиня Марина, наполнен настоящим русским колоритом и теплом. За счет яркой картинки и смешных персонажей, а так же, великолепнейшей игры актеров, сюжет не кажется излишне трагичным и заставляет задуматься о своих действиях.

Кадр из фильма Анатолия Тарабрина «Мастерское ограбление»

Жанр: Драма

Хронометраж: 15 минут

Режиссер: Анатолий Тарабрин

В ролях: Натали Юра, Екатерина Шпица, Александр Пашутин, Вера Кузнецова и др.

Сюжет фильма зашифрован в символичном движении поезда. Фильм рассказывает об истории 7-летней девочки Энни, жизнь которой проносится как символизм по железнодорожным путям. Она садится в поезд, и мимо нее проходят десятилетия: первые яркие эмоции, переезды, разочарования, страхи, влюбленности, желания, выбор. В какой-то момент поезд останавливается, и, уже далеко не юная девочка, а взрослая 80 летняя Энни понимает, насколько быстротечна жизнь. У Энни, из-за постоянных хлопот и бытовых проблем, впрочем, как и у многих из нас, так и не хватило времени и смелости сделать шаг к настоящей своей мечте и счастью.

Режиссер порассуждал о том, как необходимо останавливаться и замедляться, чтобы увидеть себя со стороны и понять истинные желания. Картина отличается от его остальной трагикомической фильмографии и несет в себе глубокий философский подтекст. Съемки проходили в Ростове, Москве, Твери, Санкт-Петербурге в течение года, а в ленте были задействованы более 100 актеров, в том числе голливудские знаменитости. Зрители смогут посмотреть короткометражку в 2023 году.

Натали Юра исполнила главную роль в The Life

Анатолий Тарабрин – создатель ярких короткометражных фильмов, которые полюбились зрителям из-за простых историй, юмора и характерных персонажей. Он начинал с трагикомичных лент, а его крайней работой стала философская драма. В своих фильмах он использует цвет, крупные планы и живые истории. В короткометражках «Фортануло», «Мастерское ограбление» и The Life можно проследить его становление как режиссера, рост от комедийного жанра до глубокой личностной драмы, а также порассуждать над вечными темами добра и зла, выбора, ответственности и скоротечности жизненного пути.