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Появился первый тизер приключенческого сериала «Сокровище нации: Край истории»

22 июля 2022 15:29
Появился первый тизер приключенческого сериала «Сокровище нации: Край истории»

Дебютный сезон будет состоять из десяти эпизодов.

В ходе фестиваля Comic-Con стрим-сервис Disney+ представил первый тизер сериала «Край истории» в рамках франшизы «Сокровище нации». В ролике зрителей знакомят с новой охотницей за ценными артефактами, которая заменит Бенджамина Гейтса в исполнении Николаса Кейджа.

В 15-секундном тизере показана актриса Лизетт Оливера в образе Джесс Моралес – это 20-летняя мечтательница, которая отправляется на поиски утерянного панамериканского сокровища. Героиню ждут увлекательные приключения, в ходе которых она также будет раскрывать шокирующие секреты о прошлом своей семьи.

По словам Джейка Остина Уокера, который составит Моралес компанию в актерском составе шоу, «Сокровище нации: Край истории» будет представлять собой «десятичасовой фильм».

Предстоящий сериал не будет связан с полнометражными фильмами «Сокровище нации» (2004) и «Сокровище нации: Книга тайн» (2007), главным героем которых выступает историк и охотник за древними реликвиями Бен Гейтс (Кейдж). Несмотря на независимость «Края истории» от фильмов с Кейджем, в перезапуске Харви Кейтель вернется к роли Питера Садаски, а Джастин Барта вновь сыграет Райли Пула. Также в сериале появятся Кэтрин Зета-Джонс, Зури Рид, Джордан Родригес, Антонио Сиприано и Линдон Смит.

Фото: Disney+
Елена Королева
Елена Королева
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