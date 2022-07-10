Телепрограмма на сегодня, 10 июля 2022 для всех каналов

Что покажут по телевизору 10 июля 2022 года.

На телеканале СТС состоится марафон зарубежных фантастических фильмов «Бамблби», «Пиксели», «Я, робот» и «Робот по имении Чаппи». Зрителей РЕН ТВ в этот день порадуют показом всех частей Властелина Колец. Редакторы телеканала ТВ-3 выбрали для показа фильмы про шпионов: «Шпион по соседству», «Мой шпион» и «Из Парижа с любовью». На этом же канале состоится показа боевика «Ночной беглец» с Лиамом Нисаном в главной роли.

Первый

03:30 Россия от края до края

05:05 Табор уходит в небо

06:00 Новости

06:10 Табор уходит в небо

07:00 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 "Непутевые заметки" с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости (с субтитрами)

10:15 Юрий Никулин. Великий многоликий

11:20 Видели видео?

12:00 Новости (с субтитрами)

12:15 Видели видео?

13:50 О чем она молчит

15:00 Новости (с субтитрами)

15:15 О чем она молчит

18:00 Вечерние новости (с субтитрами)

18:20 К 100-летию Юрия Никулина

19:10 Бриллиантовая рука

21:00 Время

22:35 Комитет 19-ти

01:30 Наедине со всеми

02:55 Россия от края до края

04:57 Перерыв в вещании

Россия 1

02:20 Дом спящих красавиц

05:30 "Городок". Лучшее

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 "Городок". Лучшее

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:30 Доктор Мясников

12:35 Там, где ты. 6-я - 10-я серии

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Карим Хакимов. Миссия выполнима

02:30 Ожерелье

Матч!

04:00 Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США. Р. Дос Аньос - Р. Физиев

06:00 Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США. Р. Дос Аньос - Р. Физиев

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Автоспорт. Ралли-рейд "Шелковый путь"

09:25 Разрушитель

11:45 Смешанные единоборства. UFC. Лучшие бои Конора МакГрегора

12:50 Новости

12:55 Спортивная гимнастика. Кубок России. Финалы в отдельных видах. Прямая трансляция из Калуги

16:05 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Прямая трансляция из Нижнего Новгорода

17:05 Все на Матч!

17:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга

19:15 Все на Матч!

19:30 Смешанные единоборства. Open FC. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга. М. Царев - В. Васильев

21:30 Все на Матч!

21:50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. Прямая трансляция из Великобритании. Франция - Италия

00:00 Все на Матч!

00:50 Автоспорт. Ралли-рейд "Шелковый путь"

01:10 В лучах славы

03:15 Новости

03:20 Спортивная гимнастика. Кубок России. Финалы в отдельных видах. Трансляция из Калуги

НТВ-Петербург

04:55 Кто в доме хозяин?

05:30 Улицы разбитых фонарей-9. Без креста

06:20 Улицы разбитых фонарей-9. Путь меча

07:10 Улицы разбитых фонарей-9. Фавориты Фортуны

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

12:00 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:00 Своя игра

15:00 Следствие вели...

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

19:00 Сегодня

19:40 Степные волки. 22-я серия

20:30 Степные волки. 23-я серия

21:20 Степные волки. 24-я серия

22:15 Маска

01:30 Их нравы!

01:50 Дикий-3. "Дом, милый дом", 1-я и 2-я серии. "Свингермания", 1-я и 2-я серии

04:54 Перерыв в вещании

04:55 Улицы разбитых фонарей-9. Пропавшие без вести

Культура

03:00 Перерыв в вещании

06:30 Энциклопедия загадок. Алтайская принцесса

07:05 Приключения Незнайки и его друзей

08:50 День ангела

10:00 Обыкновенный концерт. Выпуск от 10.07.2022

10:30 Женитьба Бальзаминова

11:55 Лютики-цветочки "Женитьбы Бальзаминова"

12:40 Письма из провинции. Остров Кижи (Республика Карелия)

13:10 Свой Петербург. Режиссер Сергей Снежкин

13:50 Коллекция. 2-я часть - "Египетский музей в Турине"

14:20 Фильм-спектакль "Полтава"

15:30 Первые в мире. Периодический закон Менделеева

15:45 Преступление лорда Артура

17:20 Пешком... Москва. Исторический музей

17:45 Репортажи из будущего. Океан надежд

18:25 65 лет Юрию Стоянову. Творческий вечер в Доме актера

19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским

20:10 Баллада о доблестном рыцаре Айвенго

21:40 Большая опера-2016. П.И. Чайковский и Дж. Верди - оперные вершины XIX века

23:40 Преступление лорда Артура

01:10 Диалоги о животных. 4-я серия - "Московский зоопарк"

01:50 Искатели. Пропавшие шедевры Фаберже

02:35 "А в этой сказке было так...". "Обратная сторона луны"

03:00 Перерыв в вещании

СТС

04:50 Воронины. Сезон 14. 5-я серия

05:10 Воронины. Сезон 14. 6-я серия

05:35 6 кадров. Сезон 8. 13-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 39-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 77-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 158-я серия

06:05 Фиксики. Дверной звонок

06:10 Фиксики. Помогатор

06:20 Фиксики

06:25 Мультфильмы

06:45 Три кота. Волшебная палочка

06:55 Три кота

07:00 Три кота

07:05 Три кота. День страшилок

07:10 Три кота. Игра в доктора

07:15 Три кота. Поход в магазин

07:20 Три кота. Робокот Компота

07:25 Три кота

07:30 Царевны. Орех-незабудка

07:35 Царевны. Философский вопрос

07:45 Царевны. Рыцарь ордена заколки

07:55 Уральские пельмени

08:55 Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса

10:30 Смолфут

12:25 Сумасшедшие гонки

14:25 Монстр Траки

16:35 Бамблби

18:55 Пиксели

21:00 Я, робот

23:10 Робот по имени Чаппи

01:35 Милые кости

03:35 Воронины. Сезон 14. 5-я серия

04:00 Воронины. Сезон 14. 6-я серия

04:25 Воронины. Сезон 14. 7-я серия

04:45 Воронины. Сезон 14. 8-я серия

РЕН ТВ

05:00 Тайны Чапман

07:30 Джек - покоритель великанов

08:30 Новости

09:00 Джек - покоритель великанов

10:15 Властелин колец: Братство Кольца

12:30 Новости

13:00 Властелин колец: Братство Кольца

14:20 Властелин колец: Две крепости

16:30 Новости

17:00 Властелин колец: Две крепости

18:30 Властелин Колец: Возвращение Короля

19:30 Новости

20:00 Властелин Колец: Возвращение Короля

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы

04:20 "Территория заблуждений" с Игорем Прокопенко"

ТНТ

04:10 Comedy Баттл. 39-я серия - "Финал"

05:25 Открытый микрофон. Сезон 5. 107-я серия

06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 69-я серия

07:00 Смешарики

09:00 Перезагрузка. 512-я серия

09:30 СашаТаня. Сезон 6. 224-я серия

10:00 СашаТаня. Сезон 6. 225-я серия

10:30 СашаТаня. Сезон 6. 226-я серия

11:00 СашаТаня. Сезон 6. 227-я серия

11:30 СашаТаня. Сезон 6. 228-я серия

12:00 СашаТаня. Сезон 6. 229-я серия

12:30 СашаТаня. Сезон 6. 230-я серия

13:00 СашаТаня. Сезон 6. 231-я серия

13:30 СашаТаня. Сезон 6. 232-я серия

14:00 СашаТаня. Сезон 6. 233-я серия

14:30 СашаТаня. Сезон 6. 234-я серия

15:00 Остров. 1-я серия

15:50 Остров. 2-я серия

16:25 Остров. 3-я серия

16:55 Остров. 4-я серия

17:25 Остров. 5-я серия

17:55 Остров. 6-я серия

18:30 Остров. 7-я серия

19:00 Остров. 8-я серия

19:30 Остров. 9-я серия

20:00 Остров. 10-я серия

20:30 Остров. 11-я серия

21:00 Однажды в России. Сезон 8. 206-я серия

22:00 Однажды в России. Сезон 8. 207-я серия

23:00 Женский стендап. Сезон 3. 32-я серия

00:00 Битва экстрасенсов. 231-я серия

01:25 Битва экстрасенсов. 232-я серия

02:35 Импровизация. Сезон 5. 142-я серия

03:25 Импровизация. Сезон 5. 143-я серия

04:10 Comedy Баттл. 1-я серия

Домашний

02:10 Вербное воскресенье. 1-я - 4-я серии

05:35 Лаборатория любви. Сердце подскажет

06:25 6 кадров

06:30 6 кадров

09:05 Карусель

11:05 Рецепт любви. 1-я - 4-я серии

15:05 Три дороги. 1-я - 4-я серии

19:00 Великолепный век. 107-я и 108-я серии

22:45 Дом на краю леса. 1-я - 4-я серии

02:15 Вербное воскресенье. 5-я - 8-я серии

Пятый канал

05:00 Улицы разбитых фонарей-3. "Парень из нашего города", 1-я часть

05:35 Улицы разбитых фонарей-3. "Парень из нашего города", 2-я часть

06:15 Улицы разбитых фонарей 4. "На улице Марата", 1-я часть

07:00 Улицы разбитых фонарей 4. "На улице Марата", 2-я часть

07:50 Улицы разбитых фонарей 4. Везет же людям!

08:35 Чужой район. Внучок

09:30 Чужой район. Без жертв

10:25 Чужой район. Совесть

11:20 Чужой район. Выбор

12:10 Чужой район. Копейка

13:05 Чужой район. Возмездие

14:00 Чужой район. Конкурс

14:55 Чужой район. Призыв

15:45 Чужой район. Юбилей

16:40 Чужой район. Мусор

17:30 След. Дело о мертвых таксистах

18:20 След. Холм мертвецов

19:10 След. Легенда о любви

19:55 След. Турнир

20:40 След. Жирная корова

21:25 След. Веревка висельника

22:15 След. Стая товарищей

23:05 След. Вторая ошибка сапера

23:55 След. Самый умный

00:40 Одессит. 1-я серия

01:30 Одессит. 2-я серия

02:10 Одессит. 3-я серия

02:55 Одессит. 4-я серия

03:40 Улицы разбитых фонарей-3. "Парень из нашего города", 1-я часть

04:20 Улицы разбитых фонарей-3. "Парень из нашего города", 2-я часть

ТВ-3

04:45 Иные. 15-я серия

05:30 Иные. 16-я серия

06:00 Мультфильмы

10:15 История девятихвостого лиса

13:15 Шпион по соседству

15:15 Мой шпион

17:15 Из Парижа с любовью

19:00 Наёмник

21:15 3 дня на убийство

23:30 Ночной беглец

01:30 Впритык

03:00 Властители. 1-я серия - "Павел I. Пророчества безумного Императора"

03:45 Властители. 2-я серия - "Дьявольские игры Ивана Грозного"

04:15 Властители. 3-я серия - "Распутин. Целитель у престола"

Звезда

05:00 Выбор Филби

05:30 В лесах под Ковелем. 1-я - 3-я серии

09:00 "Новости недели" с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приемка

10:40 "Скрытые угрозы" с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №55

11:25 Код доступа. Украина. Солдаты неудачи

12:15 Легенды армии с Александром Маршалом. Степан Супрун

13:00 Специальный репортаж

13:45 Оружие Победы

14:00 Участок лейтенанта Качуры. 4-я - 8-я серии

18:00 "Главное" с Ольгой Беловой

20:00 Легенды советского сыска

00:05 В лесах под Ковелем. 1-я - 3-я серии

03:25 Самая длинная соломинка...

04:55 Сделано в СССР