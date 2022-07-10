Телепрограмма на сегодня, 10 июля 2022 для всех каналов
Что покажут по телевизору 10 июля 2022 года.
На телеканале СТС состоится марафон зарубежных фантастических фильмов «Бамблби», «Пиксели», «Я, робот» и «Робот по имении Чаппи». Зрителей РЕН ТВ в этот день порадуют показом всех частей Властелина Колец. Редакторы телеканала ТВ-3 выбрали для показа фильмы про шпионов: «Шпион по соседству», «Мой шпион» и «Из Парижа с любовью». На этом же канале состоится показа боевика «Ночной беглец» с Лиамом Нисаном в главной роли.
Первый
03:30 Россия от края до края
05:05 Табор уходит в небо
06:00 Новости
06:10 Табор уходит в небо
07:00 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 "Непутевые заметки" с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 Юрий Никулин. Великий многоликий
11:20 Видели видео?
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 Видели видео?
13:50 О чем она молчит
15:00 Новости (с субтитрами)
15:15 О чем она молчит
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:20 К 100-летию Юрия Никулина
19:10 Бриллиантовая рука
21:00 Время
22:35 Комитет 19-ти
01:30 Наедине со всеми
02:55 Россия от края до края
04:57 Перерыв в вещании
Россия 1
02:20 Дом спящих красавиц
05:30 "Городок". Лучшее
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Городок". Лучшее
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Доктор Мясников
12:35 Там, где ты. 6-я - 10-я серии
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Карим Хакимов. Миссия выполнима
02:30 Ожерелье
Матч!
04:00 Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США. Р. Дос Аньос - Р. Физиев
06:00 Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США. Р. Дос Аньос - Р. Физиев
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Автоспорт. Ралли-рейд "Шелковый путь"
09:25 Разрушитель
11:45 Смешанные единоборства. UFC. Лучшие бои Конора МакГрегора
12:50 Новости
12:55 Спортивная гимнастика. Кубок России. Финалы в отдельных видах. Прямая трансляция из Калуги
16:05 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Прямая трансляция из Нижнего Новгорода
17:05 Все на Матч!
17:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
19:15 Все на Матч!
19:30 Смешанные единоборства. Open FC. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга. М. Царев - В. Васильев
21:30 Все на Матч!
21:50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. Прямая трансляция из Великобритании. Франция - Италия
00:00 Все на Матч!
00:50 Автоспорт. Ралли-рейд "Шелковый путь"
01:10 В лучах славы
03:15 Новости
03:20 Спортивная гимнастика. Кубок России. Финалы в отдельных видах. Трансляция из Калуги
НТВ-Петербург
04:55 Кто в доме хозяин?
05:30 Улицы разбитых фонарей-9. Без креста
06:20 Улицы разбитых фонарей-9. Путь меча
07:10 Улицы разбитых фонарей-9. Фавориты Фортуны
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
12:00 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:00 Своя игра
15:00 Следствие вели...
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 Сегодня
19:40 Степные волки. 22-я серия
20:30 Степные волки. 23-я серия
21:20 Степные волки. 24-я серия
22:15 Маска
01:30 Их нравы!
01:50 Дикий-3. "Дом, милый дом", 1-я и 2-я серии. "Свингермания", 1-я и 2-я серии
04:54 Перерыв в вещании
04:55 Улицы разбитых фонарей-9. Пропавшие без вести
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Энциклопедия загадок. Алтайская принцесса
07:05 Приключения Незнайки и его друзей
08:50 День ангела
10:00 Обыкновенный концерт. Выпуск от 10.07.2022
10:30 Женитьба Бальзаминова
11:55 Лютики-цветочки "Женитьбы Бальзаминова"
12:40 Письма из провинции. Остров Кижи (Республика Карелия)
13:10 Свой Петербург. Режиссер Сергей Снежкин
13:50 Коллекция. 2-я часть - "Египетский музей в Турине"
14:20 Фильм-спектакль "Полтава"
15:30 Первые в мире. Периодический закон Менделеева
15:45 Преступление лорда Артура
17:20 Пешком... Москва. Исторический музей
17:45 Репортажи из будущего. Океан надежд
18:25 65 лет Юрию Стоянову. Творческий вечер в Доме актера
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:10 Баллада о доблестном рыцаре Айвенго
21:40 Большая опера-2016. П.И. Чайковский и Дж. Верди - оперные вершины XIX века
23:40 Преступление лорда Артура
01:10 Диалоги о животных. 4-я серия - "Московский зоопарк"
01:50 Искатели. Пропавшие шедевры Фаберже
02:35 "А в этой сказке было так...". "Обратная сторона луны"
03:00 Перерыв в вещании
СТС
04:50 Воронины. Сезон 14. 5-я серия
05:10 Воронины. Сезон 14. 6-я серия
05:35 6 кадров. Сезон 8. 13-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 39-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 77-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 158-я серия
06:05 Фиксики. Дверной звонок
06:10 Фиксики. Помогатор
06:20 Фиксики
06:25 Мультфильмы
06:45 Три кота. Волшебная палочка
06:55 Три кота
07:00 Три кота
07:05 Три кота. День страшилок
07:10 Три кота. Игра в доктора
07:15 Три кота. Поход в магазин
07:20 Три кота. Робокот Компота
07:25 Три кота
07:30 Царевны. Орех-незабудка
07:35 Царевны. Философский вопрос
07:45 Царевны. Рыцарь ордена заколки
07:55 Уральские пельмени
08:55 Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса
10:30 Смолфут
12:25 Сумасшедшие гонки
14:25 Монстр Траки
16:35 Бамблби
18:55 Пиксели
21:00 Я, робот
23:10 Робот по имени Чаппи
01:35 Милые кости
03:35 Воронины. Сезон 14. 5-я серия
04:00 Воронины. Сезон 14. 6-я серия
04:25 Воронины. Сезон 14. 7-я серия
04:45 Воронины. Сезон 14. 8-я серия
РЕН ТВ
05:00 Тайны Чапман
07:30 Джек - покоритель великанов
08:30 Новости
09:00 Джек - покоритель великанов
10:15 Властелин колец: Братство Кольца
12:30 Новости
13:00 Властелин колец: Братство Кольца
14:20 Властелин колец: Две крепости
16:30 Новости
17:00 Властелин колец: Две крепости
18:30 Властелин Колец: Возвращение Короля
19:30 Новости
20:00 Властелин Колец: Возвращение Короля
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
04:20 "Территория заблуждений" с Игорем Прокопенко"
ТНТ
04:10 Comedy Баттл. 39-я серия - "Финал"
05:25 Открытый микрофон. Сезон 5. 107-я серия
06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 69-я серия
07:00 Смешарики
09:00 Перезагрузка. 512-я серия
09:30 СашаТаня. Сезон 6. 224-я серия
10:00 СашаТаня. Сезон 6. 225-я серия
10:30 СашаТаня. Сезон 6. 226-я серия
11:00 СашаТаня. Сезон 6. 227-я серия
11:30 СашаТаня. Сезон 6. 228-я серия
12:00 СашаТаня. Сезон 6. 229-я серия
12:30 СашаТаня. Сезон 6. 230-я серия
13:00 СашаТаня. Сезон 6. 231-я серия
13:30 СашаТаня. Сезон 6. 232-я серия
14:00 СашаТаня. Сезон 6. 233-я серия
14:30 СашаТаня. Сезон 6. 234-я серия
15:00 Остров. 1-я серия
15:50 Остров. 2-я серия
16:25 Остров. 3-я серия
16:55 Остров. 4-я серия
17:25 Остров. 5-я серия
17:55 Остров. 6-я серия
18:30 Остров. 7-я серия
19:00 Остров. 8-я серия
19:30 Остров. 9-я серия
20:00 Остров. 10-я серия
20:30 Остров. 11-я серия
21:00 Однажды в России. Сезон 8. 206-я серия
22:00 Однажды в России. Сезон 8. 207-я серия
23:00 Женский стендап. Сезон 3. 32-я серия
00:00 Битва экстрасенсов. 231-я серия
01:25 Битва экстрасенсов. 232-я серия
02:35 Импровизация. Сезон 5. 142-я серия
03:25 Импровизация. Сезон 5. 143-я серия
04:10 Comedy Баттл. 1-я серия
Домашний
02:10 Вербное воскресенье. 1-я - 4-я серии
05:35 Лаборатория любви. Сердце подскажет
06:25 6 кадров
06:30 6 кадров
09:05 Карусель
11:05 Рецепт любви. 1-я - 4-я серии
15:05 Три дороги. 1-я - 4-я серии
19:00 Великолепный век. 107-я и 108-я серии
22:45 Дом на краю леса. 1-я - 4-я серии
02:15 Вербное воскресенье. 5-я - 8-я серии
Пятый канал
05:00 Улицы разбитых фонарей-3. "Парень из нашего города", 1-я часть
05:35 Улицы разбитых фонарей-3. "Парень из нашего города", 2-я часть
06:15 Улицы разбитых фонарей 4. "На улице Марата", 1-я часть
07:00 Улицы разбитых фонарей 4. "На улице Марата", 2-я часть
07:50 Улицы разбитых фонарей 4. Везет же людям!
08:35 Чужой район. Внучок
09:30 Чужой район. Без жертв
10:25 Чужой район. Совесть
11:20 Чужой район. Выбор
12:10 Чужой район. Копейка
13:05 Чужой район. Возмездие
14:00 Чужой район. Конкурс
14:55 Чужой район. Призыв
15:45 Чужой район. Юбилей
16:40 Чужой район. Мусор
17:30 След. Дело о мертвых таксистах
18:20 След. Холм мертвецов
19:10 След. Легенда о любви
19:55 След. Турнир
20:40 След. Жирная корова
21:25 След. Веревка висельника
22:15 След. Стая товарищей
23:05 След. Вторая ошибка сапера
23:55 След. Самый умный
00:40 Одессит. 1-я серия
01:30 Одессит. 2-я серия
02:10 Одессит. 3-я серия
02:55 Одессит. 4-я серия
03:40 Улицы разбитых фонарей-3. "Парень из нашего города", 1-я часть
04:20 Улицы разбитых фонарей-3. "Парень из нашего города", 2-я часть
ТВ-3
04:45 Иные. 15-я серия
05:30 Иные. 16-я серия
06:00 Мультфильмы
10:15 История девятихвостого лиса
13:15 Шпион по соседству
15:15 Мой шпион
17:15 Из Парижа с любовью
19:00 Наёмник
21:15 3 дня на убийство
23:30 Ночной беглец
01:30 Впритык
03:00 Властители. 1-я серия - "Павел I. Пророчества безумного Императора"
03:45 Властители. 2-я серия - "Дьявольские игры Ивана Грозного"
04:15 Властители. 3-я серия - "Распутин. Целитель у престола"
Звезда
05:00 Выбор Филби
05:30 В лесах под Ковелем. 1-я - 3-я серии
09:00 "Новости недели" с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка
10:40 "Скрытые угрозы" с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №55
11:25 Код доступа. Украина. Солдаты неудачи
12:15 Легенды армии с Александром Маршалом. Степан Супрун
13:00 Специальный репортаж
13:45 Оружие Победы
14:00 Участок лейтенанта Качуры. 4-я - 8-я серии
18:00 "Главное" с Ольгой Беловой
20:00 Легенды советского сыска
00:05 В лесах под Ковелем. 1-я - 3-я серии
03:25 Самая длинная соломинка...
04:55 Сделано в СССР