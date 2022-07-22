Киану Ривз молится перед зубодробительным экшеном на первом кадре из «Джона Уика 4»
Вероятно, дебютный трейлер выйдет уже скоро.
Франшиза «Джон Уик» никак не вяжется со спокойствием, но именно такая атмосфера царит на первом кадре из предстоящей четвертой части. Судия по всему, наемный убийца в исполнении Киану Ривза молится в окружении церковных свечей. Пожалуй, этот образ можно расценивать как затишье перед бурей, ведь очевидно, что фильм будет изобиловать сценами драк и перестрелок.
В апреле на CinemaCon были показаны первые отрывки из «Джона Уика 4». В одном фрагменте Уик избивает деревянный столб до тех пор, пока его кулаки не начинают кровоточить. В этой же сцене фигурирует Лоренс Фишберн. В другом отрывке вооруженный нунчаками герой Ривза сражается с двумя недругами в лобби художественной галереи. Эти видеоматериалы из первого трейлера фильма пока так и не появились онлайн.
Вместе с Ривзом и Фишберном в «Джоне Уике 4» задействованы Лэнс Реддик, Рина Саваяма, Донни Йен, Шамир Андерсон, Билл Скарсгард, Хироюки Санада, Скотт Эдкинс и Клэнси Браун. Кроме того, Иэн МакШейн вернется к роли Уинстона, который является менеджером отеля «Континенталь». Режиссером картины выступает Чад Стахелски, снявший две предыдущие части «Джона Уика».
В прокат «Джон Уик 4» выйдет 23 мая 2023 года.