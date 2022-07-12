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Киноафиша Новости Байопик об Эми Уайнхаус снимет постановщица «Пятидесяти оттенков серого»

Байопик об Эми Уайнхаус снимет постановщица «Пятидесяти оттенков серого»

12 июля 2022 15:49
Байопик об Эми Уайнхаус снимет постановщица «Пятидесяти оттенков серого»

Певица ушла из жизни в 2011 году в возрасте 27 лет.

Как передает Variety, в разработке находится биографический фильм о знаменитой поп-певице Эми Уайнхаус. Режиссерское кресло проекта заняла Сэм Тейлор-Джонсон, которая ранее сняла такие картины, как «Стать Джоном Ленноном» (2009) и «Пятьдесят оттенков серого» (2015). Предстоящий фильм получил название Back to Black в честь одноименной песни и альбома Уайнхаус. На русский это устойчивое выражение можно перевести как «Возвращение к нормальной жизни» или «Снова в плюсе».

В производстве Back to Black принимает участие европейская студия Studiocanal. Информации о сюжете на данный момент нет, но Variety сообщает, что сценарий уже написан, а сейчас создатели проводят кастинг. Предполагается, что на роль Уайнхаус будет утверждена актриса, не имеющая большого опыта в кино.

Для Тейлор-Джонсон Back to Black является во многом личным проектом, поскольку она была близкой подругой Уайнхаус. Также полную поддержку картине оказывает Митч Уайнхаус, отец Эми. Примечательно, что в оскароносном документальном фильме «Эми» (2015) Митч был представлен в негативном свете. Кроме того, Митч принял участие в документальном фильме BBC «Возвращая Эми» (Reclaiming Amy), выпуск которого был приурочен к десятой годовщине со дня смерти певицы.

Сценарий Back to Black написал Мэтт Гринхал, ранее работавший с Тейлор-Джонсон над «Стать Джоном Ленноном». Он также выступил соавтором фильма «Контроль» (2007), который посвящен жизни фронтмена культовой рок-группы Joy Division Иэну Кёртису.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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