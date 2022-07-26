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Киноафиша Новости Миа Гот упивается насилием в трейлере хоррора «Перл»

Миа Гот упивается насилием в трейлере хоррора «Перл»

26 июля 2022 16:43
Миа Гот упивается насилием в трейлере хоррора «Перл»

Приквел слэшера «X», который вышел в этом году.

Студия A24 выпустила первый трейлер фильма ужасов «Перл», в котором будет раскрыто происхождение заглавной героини, знакомой зрителям по слэшеру «X», мировая премьера которого состоялась в марте. Режиссером и сценаристом обоих картин выступает Тай Уэст.

В «X» Перл – беспокойная и кровожадная старуха в исполнении Мии Гот. В «Перл» она будет показана в юношеском возрасте, когда начали проявляться ее страшные наклонности. Мечтая стать знаменитостью, Перл вынуждена прозябать в родительском доме, ухаживая за отцом-инвалидом. Бунтуя против такого положения вещей, девушка с наслаждением предается насилию.

Судя по всему, «Х» превращается в полноценную франшизу.

«Я пытаюсь выстроить из этого всего полноценный мир, как это принято в наше время. Нельзя создать слэшер, не выпустив несколько сиквелов», – сказал недавно Уэст в интервью IndieWire.

Оригинальный фильм повествует о группе молодых кинематографистов-любителей, которые отправляются в техасскую глубинку, чтобы снять там порнофильм. Арендовав дом, они берутся за дело, но впоследствии становятся жертвами проживающей здесь пожилой пары. Главные роли в «Х» сыграли Гот, Дженна Ортега, Бриттани Сноу и Кид Кади. Фильм был вдохновлен классическим слэшером 1974 года «Техасская резня бензопилой».

Фото: A24
Елена Королева
Елена Королева
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