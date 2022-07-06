8 самых нашумевших фильмов первой половины 2022 года, которые уже есть в сети

Первая половина года выдалась богатой на громкие события в мире кино, причем как на многомиллионные блокбастеры, так и на пронзительные авторские драмы. Некоторые из них уже успели полюбиться зрителям, некоторые – напротив, не оправдали возложенных надежд.

Чем примечателен: новое прочтение истории Бэтмена с Робертом Паттинсоном в главной роли.

Съемочный процесс был непростым и затянулся на долгие годы: в 2016 году на роль Бэтмена был утвержден Бен Аффлек, который позже занял и режиссерское кресло. Однако позднее актер покинул проект по ряду причин, и картину отдали режиссеру фильма «Планета обезьян: Революция» Мэтту Ривзу, а в 2019 году стало известно, что главную роль в новом фильме о Бэтмене сыграет Роберт Паттинсон. Представить новое воплощение Бэтмена после легендарной Нолановской трилогии – задача не из легких, однако фильм был хорошо принят критиками и зрителями, став третьим в списке самых кассовых фильмов 2022 года.

Бэтмен

Чем примечателен: самая провальная часть из вселенной Гарри Поттера.

Разговоры вокруг «Тайн Дамблдора» начались задолго до выхода фильма в прокат, и причиной тому стала не только популярность франшизы о Гарри Поттере. Еще в 2022 году стало известно, что руководство студии попросило Джонни Деппа отказаться от роли Грин-де-Вальда из-за скандального развода с Эмбер Херд, и в итоге актера заменили Мадсом Миккельсеном. Фильм получил низкие оценки критики и пришелся не по вкусу зрителям, став наименее кассовым фильмом франшизы. В частности, критике подвергся невнятный сценарий и плохо прописанные персонажи.

Фантастические твари: Тайны Дамблдора

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Чем примечателен: воссоединением любимых актеров и отменой Джоан Роулинг.

Документальный фильм, вновь собравший вместе актеров и создателей любимой франшизы, мог бы стать тихой ностальгической картиной, если бы его появление не было омрачено скандалом. В фильме практически не появляется писательница Джоан Роулинг, без которой серии о Гарри Поттере попросту бы не существовало, а в рекламных материалах и трейлерах она и вовсе не упоминается. И хотя сама Роулинг и кинокомпания отрицают связь между таким решением и недавно разгоревшимся скандалом и обвинениями писательницы в трансфобии, кажется, Роулинг пала жертвой культуры отмены.

Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс

Чем примечателен: продолжение истории доктора Стрэнджа в исполнении Бенедикта Камбербэтча.

Помимо очевидного интереса публики, который неизменно вызывают фильмы студии Marvel, «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» примечателен тем, что на этот раз режиссерское кресло занял автор первой трилогии о Человеке-пауке с Тоби Магуайром в главной роли Сэм Рейми, который так впечатлился первым фильмом о докторе Стрэндже, что согласился поработать над его продолжением, несмотря на то что много лет назад зарекся снимать супергеройское кино после фильма «Человек-паук – 3: Враг в отражении», которым он остался крайне недоволен.

Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия

Чем примечателен: слабые кассовые сборы и негативные отзывы зрителей.

Джареду Лето определенно не везет с супергеройским кино. Его воплощение Джокера в «Отряде самоубийц» было признано худшим – за эту роль актер даже получил номинацию на антипремию «Золотая малина». Своеобразный реванш Лето мог взять, сыграв роль доктора Майкла Морбиуса, в результате опасного эксперимента с кровью превратившегося в кровожадного монстра. И действительно, на этот раз критики были более благосклонны к Лето, отметив его актерскую игру, но фильм тем не менее не оправдал ожиданий поклонников, и дальнейшая судьба «Морбиуса» остается под вопросом.

Морбиус

Чем примечателен: сиквел легендарной франшизы Уэса Крейвена.

Ремейки и сиквелы культовых фильмов ужасов – дело привычное. «Крик» стал пятой частью франшизы и первым фильмом, снятым не Уэсом Крейвеном (режиссер умер в 2015 году). Действие фильма разворачивается 25 лет спустя после событий оригинальной картины, когда размеренная жизнь городка Вудсборо вновь прерывается появлением загадочного маньяка. Нив Кэмпбелл вернулась к роли Сидни Прескотт, а кассовый успех картины позволил ее создателям анонсировать следующую часть, выход которой запланирован на 2023 год.

Крик

Чем примечателен: первый крупнобюджетный фильм Роберта Эггерса.

Роберт Эггерс, известный зрителям по камерным хоррорам «Ведьма» и «Маяк», на этот раз взялся за масштабный исторический проект, основанный на скандинавских легендах о принце Амлете и трагедии Шекспира. Помимо мощной сюжетной основы, фильм может похвастаться и звездным актерским составом: Александр Скарсгард, Николь Кидман, Итан Хоук, Аня Тейлор-Джой, Уиллем Дефо. Несмотря на высокие оценки критиков, фильм не окупился в прокате, а Эггерс заявил о намерении вернуться к малобюджетным проектам.

Варяг

Чем примечателен: байопик о советской поэтессе-вундеркинде Нике Турбиной.

Когда-то имя Ники Турбиной было известно каждому советскому жителю, не чуждому литературы. Когда Нике было всего 8 лет, в свет вышел ее первый сборник стихов, предисловие к которому написал не кто иной, как Евгений Евтушенко. Девочка гастролировала по всему Союзу и даже успела встретиться с самим Иосифом Бродским, однако постепенная потеря популярности и интереса публики пагубно сказалась на дальнейшей жизни Турбиной. На экране ее образ воплотила Лиза Янковская. К сожалению, услышать стихи Турбиной в фильме не удастся: правообладатели запретили создателям картины использовать ее тексты.