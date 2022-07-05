11 знаменитостей, которые живут скромно, несмотря на огромные доходы

Роскошные особняки, собственный автопарк, одежда люксовых брендов самых последних коллекций и шумные вечеринки, о которых знает вся тусовка, – казалось бы, вот верные спутники богатства и славы. Однако некоторые знаменитости, несмотря на свой звездный статус и солидные доходы, не спешат спустить все гонорары на развлечения и статусные вещи, предпочитая более уединенный и скромный образ жизни.

Несмотря на то что гонорар, полученный Ривзом за роль в «Матрице», является одним из самых крупных в истории кино, более 70% актер потратил на благотворительность. Будучи одним из самых востребованных актеров Голливуда, Ривз ведет затворнический образ жизни и не сорит деньгами направо и налево. Он живет в небольшой квартире, вполне может проехаться в метро, не считает зазорным носить одну и ту же вещь годами, а многочисленные фотографии папарацци, на которых Ривз сидит на лавочке, поедая сэндвич, уже давно стали интернет-мемом.

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Киану Ривз

Дженнифер Лоуренс – одна из самых востребованных актрис современности, а журнал Forbes даже признал ее самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда в 2014-2015 гг. Несмотря на это, актриса предпочитает тратить гонорары на благотворительность, а не на роскошную жизнь. Лоуренс по-прежнему живет в квартире, купленной ею еще при переезде в Лос-Анджелес, и предпочитает одеваться в демократичных магазинах.

Дженнифер Лоуренс

Обладатель «Оскара» за лучшую мужскую роль Рассел Кроу не стремится быть частью голливудской тусовки и завсегдатаем светских мероприятий. Актер довольно скромно живет на собственном ранчо в Австралии, предпочитая прилетать в Лос-Анджелес исключительно по работе.

Рассел Кроу

Актер вырос в бедной семье и сохранил экономное отношение к деньгам даже после того, как его гонорары стали исчисляться десятками миллионов долларов. По его собственному признанию, Магуайр не хотел бы соглашаться на неинтересные и проходные роли, лишь бы заработать денег, поэтому имеющимся состоянием распоряжается разумно, крайне избирательно подходя к выбору ролей и предпочитая большую часть времени проводить с женой и детьми.

Тоби Магуайр

Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки», актриса с мексиканскими корнями Ева Лонгория также придерживается бережливости и экономности. Актриса активно занимается благотворительностью и тратит большие суммы на помощь детям-инвалидам, а также прилагает большие усилия для помощи мигрантам.

Ева Лонгория

Супермодель Тайра Бэнкс явно принадлежит к тем счастливчикам, кто может позволить себе все. Тем не менее о ее экономности ходят легенды. Тайра всегда тщательно взвешивает все за и против планируемой покупки, аккуратно ведет список своих расходов и не считает зазорным (что подтвердила в интервью и мать Тайры) забирать из отелей мыло и шампуни, чтобы потом использовать дома.

Тайра Бэнкс

Киру Найтли часто можно увидеть на экране в роли изящных аристократок, привыкших к роскошной жизни, однако сама актриса считает такие сопутствующие карьере атрибуты, как светские тусовки и роскошь напоказ, обузой. Актриса не раз признавалась, что шумным вечеринкам предпочитает уютные семейные вечера и не видит смысла в том, чтобы тратить астрономические суммы на загородные виллы и брендовую одежду.

Кира Найтли

Константина Хабенского часто можно увидеть на театральной сцене и экранах кинотеатров, однако все, что касается личной жизни актера, скрыто от глаз широкой общественности. Хабенский не ведет соцсети, не любит появляться на публичных мероприятиях и значительную часть своих гонораров тратит на благотворительность, помогая детям с онкологическими заболеваниями.

Константин Хабенский

Звездные супруги выросли в семьях со скромным доходом и сохранили экономное отношение к деньгам и по сей день. Несмотря на огромные доходы, пара предпочитает не тратить деньги на предметы роскоши, а инвестирует их и перечисляет в благотворительные фонды. Такое же отношение к деньгам они прививают и своим детям.

Эштон Кутчер и Мила Кунис

В отличие от своей героини Кэрри Брэдшоу, Сара Джессика Паркер равнодушна к дизайнерским вещам и богатству напоказ. Самой большой покупкой звезды можно назвать жилье в престижном районе Нью-Йорка, которое они приобрели вместе с мужем, Мэттью Бродериком. Однако никакие расточительные тусовки и дорогостоящий отдых не привлекают актрису, и своих детей она воспитала также в атмосфере бережливости.