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Киноафиша Новости Элисон Бри отправляется в хаотичное путешествие по Италии в трейлере комедии «Раскрути меня»

Элисон Бри отправляется в хаотичное путешествие по Италии в трейлере комедии «Раскрути меня»

13 июля 2022 13:40
Элисон Бри отправляется в хаотичное путешествие по Италии в трейлере комедии «Раскрути меня»

Также в фильме сыграли Обри Плаза и Алессандро Нивола.

Кинокомпания IFC Films представила трейлер комедийного фильма «Раскрути меня» (Spin Me Round), главные роли в котором исполняют Элисон Бри, Обри Плаза и Алессандро Нивола. В североамериканский прокат картина выйдет 19 августа. В этот же день фильм станет доступен на стрим-сервисе AMC+.

«Раскрути меня» повествует об одинокой девушке Эмбер (Бри), которая живет в США и работает менеджером в сети итальянских ресторанов. Однажды она становится победительницей корпоративного конкурса и выигрывает путевку в Италию, где ей предстоит повышать свою квалификацию, работая в местном ресторане. Вместе с тем Эмбер надеется, что в Европе она может обрести любовь.

Прибыв на место, девушка знакомится со своим обаятельным начальником Ником Мартуччи (Нивола) и его ассистенткой Кэт (Плаза). Ник начинает проявлять к Эмбер романтический интерес, но в дальнейшем события начинают развиваться странным образом, обманывая ожидания.

Режиссером «Раскрути меня» выступает Джефф Бэйна, он же написал сценарий в соавторстве с Бри. Ранее актриса сыграла главную роль в комедийном хорроре Бэйны «Если твоя девушка – зомби» (2014), а в 2017 Бри и Плаза снялись в его средневековой черной комедии «Малые часы».

Фото: IFC Films
Елена Королева
Елена Королева
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