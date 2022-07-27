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Киноафиша Новости Фильм «Мстители: Династия Канга» снимет режиссер «Шан-Чи» Дестин Дэниел Креттон

Фильм «Мстители: Династия Канга» снимет режиссер «Шан-Чи» Дестин Дэниел Креттон

27 июля 2022 16:00
Фильм «Мстители: Династия Канга» снимет режиссер «Шан-Чи» Дестин Дэниел Креттон

Гавайский постановщик остается в MCU.

На прошлых выходных в ходе фестиваля Comic-Con в Сан-Диего президент Marvel Studios Кевин Файги раскрыл планы на Пятую и Шестую фазы в рамках киновселенной Marvel. В частности, стало известно, что в разработке находятся два новых блокбастера о Мстителях. Первый из этих фильмов, получивший название «Мстители: Династия Канга», выйдет в мае 2025 года. Как сообщает The Hollywood Reporter, режиссером этой картины назначен Дестин Дэниел Креттон. Спустя полгода после «Династии Канга» состоится премьера «Мстителей: Секретные войны», но этот фильм режиссером пока не обзавелся.

Ранее Креттон уже сотрудничал с Marvel Studios, поставив фильм «Шан-Чи и легенда десяти колец» (2021). В мировом прокате этот проект собрал $432 млн, что можно расценивать как успех, учитывая, что релиз имел место в условиях пандемии.

О «Мстителях: Династия Канга» никакой дополнительной информации пока нет, но подзаголовок дает понять, что ключевой фигурой фильма будет Канг Завоеватель в исполнении Джонатана Мэйджерса. Этот персонаж дебютирует в MCU в фильме «Человек-муравей и Оса: Квантомания», который выйдет 16 февраля 2023 года. Очевидно, Кангу удастся захватить Землю, что станет импульсом для возникновения новой команды Мстителей.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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