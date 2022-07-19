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Киноафиша Новости HBO Max выпустил тизер своих ближайших премьер, включая второй сезон «Белого лотоса»

HBO Max выпустил тизер своих ближайших премьер, включая второй сезон «Белого лотоса»

19 июля 2022 16:03
HBO Max выпустил тизер своих ближайших премьер, включая второй сезон «Белого лотоса»

Таня Маккуойд отправляется на Сицилию.

Стрим-сервис HBO Max опубликовал небольшой проморолик, представляющий собой превью ближайших премьер стримера. В начале тизера акцент сделан на сериале «Дом дракона», который станет приквелом «Игры престолов». Вместе с тем HBO Max показал первые кадры из второго сезона «Белого лотоса» – это полюбившаяся зрителям комедийная антология, действие которой разворачивается на разных курортах. Так, события второго сезона будут иметь место на Сицилии.

В одном живописных отрывков из второго сезона «Белого лотоса» показана Дженнифер Кулидж, едущая вдоль итальянского побережья на мопеде. Напомним, в первом сезоне сериала Кулидж сыграла любящую выпить светскую львицу Таню Маккуойд, которая прибыла на один из гавайских курортов, чтобы развеять там прах своей матери. За эту роль Кулидж недавно получила номинацию на «Эмми». Таня станет единственным персонажем, который из первого сезона «Белого лотоса» перекочует во второй, но пока неизвестно, что именно приведет эту героиню на Сицилию.

Вместе с Кулидж во втором сезоне «Белого лотоса» появятся Ф. Мюррэй Абрахам, Адам ДиМарко, Мэган Фэйхи, Том Холландер, Майкл Империоли, Тео Джеймс, Обри Плаза, Хейли Лу Ричардсон, Уилл Шарп и Лео Вудалл. Съемки прошли в знаменитом отеле «Сан-Доменико Палас» и других локациях на и около Сицилии. Новый сезон будет состоять их семи эпизодов. Создателем и режиссером проекта является Майк Уайт. Дата премьеры пока не анонсирована.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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