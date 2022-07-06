«Нечто на 1000% иное»: спин-офф «Очень странных дел» будет не об Одиннадцать или других персонажах

Четвертый сезон «Очень странных дел» произвел настоящий фурор, что позволило сериалу закрепить свой статус одного из самых успешных проектов в истории стрим-сервиса Netflix. Не так давно стало известно, что сериал был продлен на пятый и заключительный сезон, но это вовсе не значит, что эта вселенная сойдет с экранов. Сценаристы Мэтт и Росс Даффер уже разрабатывают спин-офф «Очень странных дел», но не стоит ожидать, что это будет сольное шоу об Одиннадцать (Милли Бобби Браун) или Стиве (Джо Кири). Будучи гостями подкаста Happy Sad Confused братья Даффер поделились:

«Этот проект не будет посвящен… Я читал слухи, будто это будет спин-офф об Одиннадцать, Стиве, Дастине или еще о ком-то. Нам это не интересно, потому что мы уже занимались всем этим. Мы провели невесть сколько часов, исследуя все это. Так что новое шоу будет совершенно иным».

Братья Даффер добавили, что предстоящий спин-офф будет «на 1000% непохожим» на флагманский сериал. Преемственность будет обеспечена не за счет раскрытия знакомых персонажей, а за счет «восприимчивости повествования». Мэтт и Росс признались, что они необычайно взволнованы возможностью создать спин-офф. Примечательно, что на данный момент даже боссы Netflix не знают, что из себя будет представлять новый сериал из вселенной «Очень странных дел».