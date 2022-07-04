Режиссер Яна Гладких обсудила с экспертами тему свободных отношений в сериале AMORE MORE

1 июня в летнем кинотеатре Summer Cinema by KION прошел показ финальных эпизодов сериала AMORE MORE. После просмотра состоялся паблик-ток с участием съемочной группы, экспертов в области сексологии, психологов, блогеров и кинокритиков. Модератором мероприятия стал известный писатель Александр Цыпкин.

В дискуссии приняли участие режиссер и актриса сериала AMORE MORE Яна Гладких, креативный продюсер Мария Меленевская, креативный директор МТС Медиа / KION Наталья Исакова, актриса Александра Урсуляк, клинический психолог, сексолог, учредитель международной академии сексологии Инна Сорока, соосновательница серии проектов Kinky Russia, секс-коуч и секспросветительница Таисия Бланш, гештальт-терапевт, колумнист и эксперт журнала Psychologies, автор книги «Больше двух. Полиамория. Открытые отношения. Альтернативная любовь», секс-просветитель, блогер, арт-директор вечеринки чувственного опыта NAZLO MAME Алина Шикуть и кинокритик Егор Москвитин.

Паблик-ток начался с вопроса о создании сериала. Режиисер Яна Гладких отметила, что «Мне бы хотелось, чтобы люди допустили, что есть кто-то, отличный от них, есть новые отношения. Умозрительно это вроде как понимают и с этим соглашаются. Но на деле мы очень нетерпимы друг к другу». Говоря о подготовке к съемкам и самом процессе, Гладких отметила: «Я сказала продюсерам, что подбирать каст мы будем таким образом, чтобы на площадке все само фонтанировало, вулкан извергался без каких-то препятствий. Эротические сцены сложно снимать, это всегда камень преткновения. Артисты, которые были со мной на площадке, настолько раскрепощенные, адекватные и профессиональные – нам оставалось только смеяться бесконечно». Александра Урсуляк, исполнившая одну из главных ролей, поддержала Яну, отметив высокий профессионализм своих партнеров на площадке.

Ее дополняет креативный директор KION Наталья Исакова: «Хотелось вернуть людям право на собственную сексуальность, предложить людям хотя бы подумать об этом. Хотелось понять, что такое любовь и сколько вещей люди прячут за этим словом. В общем, любовь – не то, чем кажется. Это история с комедийной интонацией, чтобы люди не заскучали».

Рассуждая о фильмах, кинокритик Егор Москвитин отметил: «В мире снимают меньше эротических сцен. В российских стримингах происходит первичное накопление капитала. Со временем этот эротический пузырь проходит. Это способ привлечь зрителя и быть отличным от линейного телевидения».

Обсуждая персонажей сериала, гештальт-терапевт и автор книги «Больше двух. Полиамория, открытые отношения, альтернативная любовь» Ольга Дулепина отмечает, что герой Андрея Бурковского демонстрирует своим поведением неэтичную немоногамию, ведь «основное в полиамории – консенсуальные, договорные отношения, стопроцентное согласие».

С ней соглашается режиссер Яна Гладких: «Георгий, позиционирующий себя как полиамор, декларировал свое желание Даше (Виктория Корлякова). Но Даша вынужденно согласилась, она обманула саму себя. Там не было настоящего договора».

Ольга Дулепина добавляет: «Имеет значение переговорный процесс, он может длится несколько месяцев, пока люди договариваются. Они переваривают каждую порцию нового опыта, замедляются, проживают. Это очень непросто, нужно понять границы дозволенного».

Психолог и сексолог Инна Сорока положительно оценила изображение чувств персонажей сериала. Она отмечает важность психотерапии для тех пар, которые решают вступить в полиаморные отношения. «Сейчас мы стали говорить о сексе и сексуальности более открыто, но не так давно. Когда полиаморные пары приходят, у них очень много границ, договоренностей друг от друга. Им очень сложно раскрыться, возникает чувство собственничества. Если в полиаморной паре появляются дети, возникает новый пласт проблем. Когда в паре возникает дискомфорт, нет диалога, это очень важный звонок, чтобы пойти в терапию. Терапевт по-хорошему нужен каждому человеку, все мы немножечко нездоровы».

Спикеры также обсудили изображение в сериале модных сейчас кинки-вечеринок.

Соосновательница серии проектов Kinky Russia Таисия Бланш рассказала, что такие мероприятия – это прежде всего нормализация себя, своих желаний. «Это вечеринки не про секс в первую очередь, многие это путают. Это секс-позитив, можно все при условии культуры активного согласия. Прежде чем что-то сделать, нужно спросить. Это безопасное пространство для самовыражения», – говорит Таисия. – «Нужно принимать себя и свои желания или по крайней мере изучать».

Сериал AMORE MORE – проект онлайн-кинотеатра KION про полиаморные отношения. В центре истории – две пары молодых людей с трудностями в отношениях. Перед ними встали вопросы о возможности открытых отношений, честности со своим партнёром и преодоление ревности.