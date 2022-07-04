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Киноафиша Новости «Безумный Макс» среди снегов: вышел трейлер постапокалиптического триллера «Полярная звезда»

«Безумный Макс» среди снегов: вышел трейлер постапокалиптического триллера «Полярная звезда»

4 июля 2022 14:48
«Безумный Макс» среди снегов: вышел трейлер постапокалиптического триллера «Полярная звезда»

Мировая премьера картины состоится 14 июля.

Постапокалиптический фильм постановщицы и сценаристки Керстен Кэртхью получил первый тизер-трейлер в преддверии премьеры на Международном кинофестивале Фант-Азия. Предстоящий фильм называют «Безумным Максом в Арктике». В центре сюжета – молодая женщина, приемной матерью которой является белая медведица.

Трейлер начинается с идиллических и визуально великолепных кадров, на которых главная героиня Суми (Вива Ли) путешествует вместе со своей матерью-медведицей через заснеженные земли, следуя за Полярной звездой. После настроение ролика резко меняется – на первый план выходят жестокость и экшен. В ходе своего путешествия Суми и медведица сталкиваются с группой людей, которые занимаются сбором дров. Выясняется, однако, что эти незнакомцы вовсе не безобидны. Облаченные в устрашающие шлемы и вооруженные разным оружием, они нападают на Суми и заточают ее в клетку. Впрочем, Суми удается сбежать, но на этом противостояние со злобными поселенцами только начинается.

Согласно Variety, белую медведицу, фигурирующую в фильме, зовут Эйджи (Agee). В настоящее время это единственный полярный медведь, который профессионально снимается в кино. Примечательно, что в актерском составе «Поляной звезды» задействованы исключительно женщины, включая Эйджи.

Фото: Little Dipper Films
Елена Королева
Елена Королева
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