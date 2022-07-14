Приступая к съемкам «Достать ножи», Джейми Ли Кертис предвзято отнеслась к Ане де Армас

К тому времени, как Ана де Армас получила роль в детективе «Достать ножи», на счету кубинской актрисы уже были роли в таких картинах, как «Бегущий по лезвию 2049», «Парни со стволами» и «Кто там». Несмотря на это, впервые встретившись с де Армас на съемочной площадке фильма Райана Джонсона, Джейми Ли Кертис ошибочно подумала, что перед ней начинающая актриса, которая лишь недавно прибыла в Голливуд. В свежем интервью журналу Elle Кертис призналась:

«Поскольку она из Кубы, я предположила – и я говорю об этом со стыдом и смущением – что она только приехала [в США]. Я сделала высокомерное предположение, что она была неопытной и наивной молодой женщиной. В тот первый день мне хотелось спросить у нее: «О, и о чем же ты мечтаешь?»

Впоследствии мнение Кертис о своей молодой коллеге кардинально изменилось. Будучи под впечатлением от игры де Армас, маститая актриса хотела познакомить ее со Стивеном Спилбергом и своими крестниками Мэгги и Джейком Джилленхол. Кертис удивилась, узнав, что де Армас уже знакома с Джейком. Кроме того, Ана дружит с Киану Ривзом, с которым она вместе сыграла в «Кто там».

Отцу Кертис, Тони Кертису, довелось сотрудничать с Мэрилин Монро. Учитывая это обстоятельство, де Армас не могла не показать Кертис свои снимки в образе Монро из предстоящего байопика «Блондинка».

«Она показала картинку, где она запечатлена в роли Мэрилин. Мой отец сыграл вместе с ней в фильме «В джазе только девушки», так что у меня есть много фото с моим отцом и Мэрилин. Я видела пару снимков и одно видео без звука, где Ана двигается в пространстве. Но это шокирует, потому что она вылитая Мэрилин», – поведала Кертис.

Следующий фильм при участии де Армас – шпионский боевик «Серый человек», который выйдет на Netflix 22 июля. «Блондинка» появится на том же стрим-сервисе 23 сентября.