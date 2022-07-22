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Киноафиша Новости Сериалы «Колесо времени» и «Засланец из космоса» продлены на третий сезон

Сериалы «Колесо времени» и «Засланец из космоса» продлены на третий сезон

22 июля 2022 16:16
Сериалы «Колесо времени» и «Засланец из космоса» продлены на третий сезон

Оба проекта имеют солидную зрительскую аудиторию.

Как сообщает Variety, компания Amazon официально продлила фэнтизийный сериал «Колесо времени» на третий сезон. Анонс был сделан в ходе фестиваля Comic-Con в Сан-Диего. Судя по всему, создатели проекта твердо уверены в его успехе, поскольку на данный момент доступен только дебютный сезон, тогда как второй находится на стадии производства и пока не обрел дату релиза.

Сериал «Колесо времени» основан на серии популярных фэнтези-романов Роберта Джордана. Действие разворачивается в сказочном мире, где доступ к магии имеют только избранные женщины. Главная героиня – Морейн Дамодред (Розамунд Пайк), являющаяся членом невероятно могущественной женской организации под названием Айз Седай. Морейн отправляется в опасное путешествие вместе с пятью молодыми мужчинами и женщинами. Одному из спутников Морейн суждено стать Драконом возрожденным, который либо спасет, либо уничтожит человечество.

Параллельно стало известно, что канал Syfy продлил на третий сезон свой флагманский сериал «Засланец из космоса» во главе с Аланом Тьюдиком. Сейчас в эфир выходит второй сезон – его вторая половина стартует 10 августа. Третий сезон будет состоять из двенадцати эпизодов.

«Засланец из космоса» повествует об инопланетянине Гарри, который совершает аварийную посадку на Земле. Секретное задание Гарри – истребить человечество, но он старается уклониться от этого долга.

Фото: Amazon Prime Video
Елена Королева
Елена Королева
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