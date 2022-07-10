От кринжа к эпику: эволюция 5 известных супергероев в кино

Супергеройские фильмы о приключениях сверхлюдей с особыми способностями впервые стали снимать в США с конца 1930-х годов. Американское общество на пороге Второй мировой войны и после нуждалось в надежде и символе борьбы со злом. Тогда кино, поставленное по супергеройским комиксам, начало популяризацию спасателей в забавных костюмах.

В наши дни Голливуд выпускает по несколько фильмов каждый год от конкурирующих кинематографических вселенных Marvel и DC. Киноафиша покопалась в архивах и сопоставила первое и последнее появление всех культовых супергероев в кино.

Супермен (1948 и 2021)

С Супермена с планеты Криптон, также известного как Кларк Кент, началась легендарная история американских комиксов про супергероев. Персонаж в синем трико с буквой S на груди появился в комиксах компании Detective Comics (позднее DC Comics) в 1938 году. Спустя десять лет вышла первая экранизация, основанная на комиксах о Супермене, — черно-белый многосерийный фильм режиссеров Спенсера Гордона Беннета и Томаса Карра. Главная роль досталась высокому привлекательному брюнету Кирку Элину.

С тех пор популярный персонаж не раз появлялся на больших и малых экранах, а исполнители ролей от Кристофера Ривва до Тома Уэллинга покоряли зрительниц и становились любимыми героями мальчишек. В 2021 году вышла режиссерская версия фильма «Лига справедливости Зака Снайдера» с Генри Кавиллом, сыгравшим Кларка Кента. На настоящий момент это пока последнее появление супергероя на экранах.

Супермен

Капитан Америка (1944 и 2019)

Каким будет 4-й сезон «Пацанов»: когда выйдет и кто точно воскреснет? Мускулистый супергерой и его альтер-эго Стив Роджерс впервые появился в комиксах издательства Marvel Comics в 1940-х годах. И уже в 1944-м Кэп в костюме цветов американского флага с неразрушимым щитом перекочевал с ярких страниц в черно-белое многосерийное кино. Роль супергероя получил Дик Пурселл.

Сегодня самый узнаваемый актер, сыгравший Капитана Америку, — обаятельный блондин Крис Эванс. Последний раз в этой роли им можно полюбоваться в фильме «Мстители: Финал» 2019 года. Интрига насчет его возвращения в пространство киновселенной все еще не раскрывается, в то время как фанаты скрещивают пальцы, чтобы вновь увидеть актера в любимом образе.

Капитан Америка

Человек-паук (1977 и 2021)

Супергерой из комиксов издательства Marvel Comics, который умеет выпускать паутину из рук, летал на страницах с задиристыми речами с 1962 года. Сюжеты про подростка Питера Паркера перекочевали в кино в 1977 году. В трилогии «Человек-паук», выходившей до 1981 года, в роли парня в трико и с паучьей маской появился Николас Хэммонд.

А с 2015 года Паучок присоединился к Мстителям из КВМ. Сыграл паренька со сверхспособностями Том Холланд. Третий фильм, «Человек-паук: Нет пути домой» 2021 года, — на сегодняшний день последнее экранное появление этого супергероя. Приятный бонус для фанатов — возвращение в фильме других современных Паучков: Тоби Магуайра из трилогии Сэма Рэйми и Эндрю Гарфилда из дилогии Марка Уэбба.

Человек-паук

Халк (2003 и 2021)

Халк, настоящее имя которого — доктор Роберт Брюс Бэннер — супергерой комиксов издательства Marvel Comics, начиная с 1962 года. Во время экспериментального взрыва гамма-бомбы ученый превратился в зеленого качмена гигантских размеров, который быстро приходит в гнев. Впервые персонаж появился в телевизионном проекте «Невероятный Халк» в 1977 году. Брюса Бэннера сыграл Билл Биксби, а Халка — Лу Ферриньо. Актер, раскрашенный зеленой краской, выглядел еще очень кринжово.

К команде «Мстителей» Халк присоединился в одноименном фильме Джозефа Уидона 2012 года. Брюса Бэннера там сыграл Марк Руффало. Пока последнее появление актера в роли зеленеющего от ярости супергероя замечено в сцене после титров фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец» 2021 года.

Халк

Бэтмен (1943 и 2022)

«Человек — летучая мышь» — супергерой из комиксов издательства DC Comics, о котором сочинили историю еще в 1939 году. Бэтмен — тайное альтер-эго миллиардера Брюса Уэйна, который в детстве стал свидетелем убийства своих родителей и поклялся очистить Готэм от преступности. В 1943 году вышел фильм «Бэтмен» — первая киноадаптация этого сюжета, состоящая из пятнадцати эпизодов, с Льюисом Уилсоном в главной роли.

А в 2022 году вне расширенной вселенной DC образ популярного супергероя на больших экранах воплотил Роберт Паттинсон. «Бэтмен» Мэтта Ривза — достойный перезапуск серии фильмов о борце с криминалом, который создатели планируют расширить на два сиквела и два спин-офф-сериала.