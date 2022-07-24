7 новых фильмов, снятых в таинственном Петербурге, которые стоит посмотреть

Загадочный и притягательный Петербург с самого дня своего основания вдохновлял творцов. Здесь писали свои полотна великие художники, создавали поэмы и романы выдающиеся писатели. А в эпоху кинематографа улицы и набережные культурной столицы стали излюбленной декорацией режиссеров для съемок фильмов – от мистических триллеров и исторических драм до добрых комедий. Редакция Киноафиши подготовила подборку самых свежих и увлекательных петербургских фильмов, которые точно стоят вашего внимания.

Самый свежий и ожидаемый фильм в подборке, который выйдет на большой экран 28 июля. Он не только увлечет зрителей загадочным детективно-приключенческим сюжетом, но и отлично подойдет для семейного просмотра. Это история о чести, совести, любви, братских узах и отношениях отцов и детей, разворачивающаяся на фоне прекрасных видов современного Петербурга. В центре сюжета находятся братья-близнецы Тимофей и Семен Логиновы, которые поступают в Нахимовское училище по стопам отца-моряка (в исполнении народного артиста России Сергея Гармаша). Но жажда приключений и легких денег заводит их в непростую переделку с бандитами, похищенными орденами и девушкой в беде. А естественными декорациями для фильма становятся крейсер «Аврора», исторические корпуса училища и многочисленные набережные города на Неве. Прекрасный повод выбраться в кино всей семьей!

Нахимовцы

Экранизация популярных российских комиксов студии Bubble о петербургском супергерое – майоре полиции Игоре Громе. Ради борьбы со злом он готов идти против любой системы и в одиночку гоняться за преступниками по живописным городским улицам. Но однажды у него появляется зловещий «конкурент» – некий убийца в костюме чумного доктора, который расправляется с народными врагами по-своему, отнюдь не гуманным и не одобряемым законом способом. Доктор становится настоящей одержимостью Игоря, и теперь эти двое должны встретиться лицом к лицу.

Майор Гром: Чумной Доктор

Качественный детективный триллер о Петербурге XIX века. Городская молодежь увлечена оккультными науками, поэтому приезд известного британского медиума Оливии Рид производит настоящий фурор в высшем обществе. Тем временем на улицах появляется зловещий маньяк, совершающий ритуальные убийства молодых женщин. Их тела находят в каналах в разных частях города. Офицер полиции Ростов обращается за советом к медиуму. Напряженная атмосфера тайны, лихо закрученный сюжет и, конечно, потрясающие виды дореволюционной Северной столицы – все это можно найти в фильме «Девятая».

Девятая

Несмотря на большое количество критики в прессе, этот исторический фильм полюбился зрителям и показал один из самых свежих и непредвзятых взглядов на восстание декабристов. Сенатская площадь, залитая кровью неудавшихся юных революционеров, величественно возвышающиеся купола Исаакия – Петербург действительно стал наилучшей декорацией для этой трагической истории о гвардейских офицерах, отдавших свою жизнь за свободу и равенство.

Союз Спасения

Лето, 2018

Ленинград, 80-е, рок-клуб, Майк Науменко, Виктор Цой. Что еще сказать об этом фильме? Пожалуй, то, что роли рок-звезд прошлого века в нем исполнили современный певец Рома Зверь и немецкий актер корейского происхождения Тео Ю. Биографический фильм высоко оценили на Каннском кинофестивале. А город на Неве здесь предстает неимоверно романтичным, наполненным надеждами, духом юности и свободы.

Лето

Третья часть любимой многими комедийной кинофраншизы театра «Квартет И». На сей раз четверка изрядно повзрослевших и помудревших лучших друзей из Москвы отправляется на выходные в Питер. Они оставляют в шумной столице надоевшую работу, скандальных родственников и ревнивых жен, чтобы с головой погрузиться в атмосферу чарующего и спокойного летнего Петербурга. Лучшие открыточные виды города, добрый и немного философский юмор, качающий саундтрек группы «Би-2» – все в лучших традициях «Квартета И».

О чем говорят мужчины. Продолжение

Гоголь. Начало / Вий / Страшная месть (2017-2018)

Нельзя не упомянуть в подборке эту масштабную трилогию о мистических приключениях писателя Николая Гоголя в исполнении Александра Петрова. Юноша работает секретарем в следственном отделе Петербурга, а ночами записывает свои пугающие фантазии и видения о фольклорной нечисти. Но однажды ему приходится отправиться вместе с начальником Яковом Гуро в Малороссию, где Николаю предстоит столкнуться со своими кошмарами лицом к лицу. Петербург XIX века показан в этой франшизе как загадочный, полный тайн и немного пугающий мир, со старинными особняками, деревянными пристанями и давящим климатом.